Consenso Fiscal: Igual que CABA, Córdoba y Santa Fe desmienten aumentos y creación de impuestos

La polémica surgió a partir de las críticas del jefe de Gobierno porteño y dirigente opositor del PO, Horacio Rodríguez Larreta, quien desistió de firmar el acuerdo fiscal 2022 durante un acto convocado por el presidente Alberto Fernández el lunes 27 en la Casa Rosada, al que sí en cambio, asistieron otros gobernadores opositores del radicalismo, como Gerardo Morales de Jujuy, y Gustavo Valdés, de Corrientes.

La posición de Córdoba: "Adhiere sin aumentar impuestos ni crear nuevos"

Schiaretti mantiene distancia política e ideológica con el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner desde que asumieron, pero adhirió al Consenso Fiscal 2022 enviando al acto de firma en la Casa Rosada a su vicegobernador Manuel Calvo.

"El gobierno de la Provincia de Córdoba suscribió con el gobierno Nacional el Consenso Fiscal 2022, sin aumentar los impuestos ni crear nuevos", señala la provincia en un comunicado oficial tras la rúbrica del Consenso Fiscal.

El gobierno de Córdoba explicó que "la firma del consenso ratifica la decisión de Córdoba de continuar con el proceso de simplificación tributaria y reducción de impuestos que viene instrumentando la Provincia.

En ese marco, el Gobierno de Schiaretti recordó que con la sanción de la Ley Impositiva y las modificaciones al Código Tributario, rige a partir del 2022 una nueva baja de impuestos provinciales.

"Como resultado de este proceso en el 2021 la alícuota promedio que aplica Córdoba (2,6%) es similar a la de Santa Fe (2,48%) y menor a las que aplican la Provincia de Buenos Aires (2,69%), CABA (3,64%) y el promedio del resto de las provincias (2,86%). Para el 2022 se prevé dar continuidad a este proceso, contemplado nuevas reducciones que benefician a los sectores agropecuario e industria manufacturera", agrega.

Córdoba también redujo el impuesto a los sellos del 1,5% a 0,75% en las operaciones de compra-venta de inmuebles, cuando la inscripción de la escritura en el Registro de la Propiedad se realice por medios digitales (no presencial).

Santa Fe suscribe al nuevo Consenso Fiscal pero no aumentará impuestos

El gobernador Omar Perotti suscribió el Consenso Fiscal 2021, pero también aclaró que en su provincia "no se aumentarán impuestos ni crearán nuevos".

Si bien la nueva norma contempla que las provincias pueden analizar la implementación de un impuesto a la herencia, desde el Ministerio de Economía sostuvieron que “la Provincia no creará ni el impuesto a la herencia ni ningún otro y mantendrá la estructura impositiva vigente, sin aumentos, en el marco de la estabilidad tributaria que rige actualmente y se propone extender para el próximo año”.

La nueva estructura de alícuotas máximas en el impuesto a los ingresos Brutos que el proyecto de consenso plantea, son iguales a las vigentes en la actualidad, a excepción de la intermediación y los servicios financieros para los que se propone un aumento, aclararon desde el Ministerio de Economía de Santa Fe.

Catamarca no descarta crear impuesto a la herencia

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil no descartó la posibilidad de implementar en su provincia el impuesto a la herencia para aprovechar los recursos. "Se puede discutir el impuesto a la herencia que no lo tenemos. Tal vez se puede hacer un impuesto progresivo para promover que las herencias no estén mucho tiempo abandonadas o dormidas en la Justicia", sostuvo para el programa Esta Mañana por Radio Rivadavia.

Por otra parte, el funcionario señaló que desde el Gobierno convocaron a los gobernadores a un nuevo encuentro a realizarse el 5 de enero para repasar las líneas del acuerdo con el FMI. “El ministro de Economía (Martín Guzmán) nos invitó para la semana que viene, para el 5 a una reunión para analizar los puntos del acuerdo. Desde Catamarca estamos a favor de que se llegue a un acuerdo con el FMI”, afirmó Jalil.

Y agregó: “Creo en los acuerdos específicos”. Por último, el gobernador destacó la etapa de reactivación económica desde el turismo que vive su provincia, y destacó el papel de la obra pública.