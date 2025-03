Corte Suprema: Milei insistirá con las designaciones de Lijo y Mansilla por decreto aunque el Senado rechace sus pliegos

La respuesta del círculo más cercano al presidente se produce en medio de la convocatoria sorpresiva de la oposición a la comisión de Acuerdos del Senado para este jueves a las 11 con la intención de validar la firma del senador kirchnerista, José Mayans y rechazar el pliego de Manuel García-Mansilla para la Corte.

garcia mansilla.png

Mientras los bloques aliados al gobierno, de LLA y la UCR pidieron al Poder Ejecutivo que retire los pliegos de ambos candidatos, en el triángulo de hierro de Milei dicen que "no lo van a retirar" y en todo caso "que los volteen" y el Senado se haga cargo de las consecuencias.

"Lo que pasa en el senado es indistinto a lo que pasa en la designación en comisión. No vamos a retirar los pliegos. Que nos los volteen. Si el senado rechaza el pliego, Lijo puede jurar igual porque está nombrado por decreto en comisión. Debe renunciar", señaló A24.com una alta fuente de la Casa Rosada.

Ante la consulta sobre la intención de la oposición de rechazar ambos pliegos en una próxima sesión en el Senado, en el Ejecutivo redoblan la apuesta y ratifican a los dos candidatos de Milei.

garcia mansilla y corte.jpeg

"Que hagan lo que quieran, los jueces están nombrados en comisión y van a ser jueces de la Corte hasta el fin de período legislativo", señalan.

Sobre la situación de Lijo, en el Gobierno justifican que el juez "no juró" como miembro de la Corte pese a haber sido designado por decreto de Milei, "porque no resolvió la cuestión laboral en la justicia federal". "Lo de Lijo es lógico que no haya renunciado, porque no quiere dejar un trabajo estable. Es razonable, pero si se cae el pliego en el Senado, para poder asumir tendrá que renunciar", plantearon.

"Es indistinto lo que pase con los pliegos. Si el Senado avanza 1 año y medio después de que hayamos enviado las candidaturas, demuestra que más que preocupación por la Corte lo que tiene es preocupación por dañar al gobierno", se quejaron en la Casa Rosada y calificaron la maniobra en el Senado como "politiquería barata".

La tensión entre la Casa Rosada y el Senado se profundizó el martes luego de que, en un giro sorpresivo, la presidenta de la comisión de Acuerdos, la larretista Guadalupe Tagliaferri, convocara a una reunión este jueves a las 11 con la intención de tratar el pliego del académico Manuel García-Mansilla, quien juró como miembro de la Corte Suprema de Justicia tras ser designado por decreto por Javier Milei.

La decisión de la senadora de citar a la comisión causó sorpresa en el Senado porque el pliego de Ariel Lijo, quien también fue designado en comisión por el Presidente, estuvo seis meses circulando por los despachos de los legisladores hasta que consiguió las 9 firmas, la mitad más a uno de los miembros de la comisión de Acuerdos, que lo habilitan para ser tratado en el recinto gracias a los avales del peronismo.

La duda es si el peronismo podrá conseguir el quórum para la reunión de comisión, ya que la Casa Rosada tiene, entre propios y aliados, 8 senadores y con uno más puede bloquear al peronismo.

La clave será cómo se posicionan Tagliaferri y Martín Lousteau, quienes rechazan la nominación de García-Mansilla y buscan llevar la discusión al recinto, donde se especula no están los dos tercios que exige la Constitución para designar a Lijo y García-Mansilla como ministros de la Corte.