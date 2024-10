Cristina Kirchner llamó a marchar por las universidades: "Su desfinanciamiento significa clausurar el progreso"

Embed

El mensaje de Cristina Kirchner por la universidad pública y gratuita

“Este es un mensaje para la UNQUI, o sea, para nuestra querida Universidad de Quilmes”, comienza el mensaje de Cristina Kirchner, que fue difundido en formato video en la cuenta de X de la intendenta de este partido bonaerense, Mayra Mendoza.

Y continúa: “Mayra me recordó que cumplen 35 años y no quería estar ausente en este nuevo aniversario. Sobre todo en momentos como los que está atravesando, en general, la educación en nuestro país, pero, muy en particular, la situación de la universidad nacional, pública y gratuita, en la que me siento hija y tributaria”.

“Su desfinanciamiento significa, sin lugar a dudas, clausurar la idea del progreso y la movilidad social ascendente, que caracterizaron a una Argentina donde el hijo o la hija de un trabajador podía ser presidente o presidenta. Sé de lo que estoy hablando, sé que es verdad porque soy un testimonio de esa Patria que tanto añoramos”, afirmó la dirigente peronista.

Y llamó a los jóvenes a concurrir el próximo miércoles a la manifestación para "marchar al frente por nuestras ideas".

Cristina celebró el financiamiento universitario que Milei quiere vetar

Hace dos semanas, al recibir un doctorado Honoris Causa en la Universidad Nacional del Oeste, Cristina Kirchner valoró el rol de la educación pública.

"Celebro que ayer distintos partidos políticos votaron a favor del financiamiento universitario. La semana pasada estudiantes recuperaron importantes centros de estudiantes de la UBA. Mis felicitaciones a compañeros y sobre todo por haber logrado un triunfo en la FADU", señaló la dirigente peronista. Y afirmó que "son construcciones importantes, cuatro presidentas mujeres además".

La expresidenta apuntó además contra los "mediocres" que han criticado la creación de universidades en Argentina porque "siempre han visto al país desde el espejo retrovisor de un helicóptero".

"No han comprendido las realidades diversas y profundas que tiene nuestro país", afirmó Cristina Kirchner y celebró la sanción de la ley de Financiamiento Universitario que se logró anoche en el Senado.

Cristina Kirchner con presidentas UBA.jpeg Cristina Kirchner recibió a las presidentas mujeres electas este año en varias facultades de la UBA.

Elecciones en la UBA: Cristina Kirchner recibió a la presidentas electas

Días más tarde, la dirigente peronista se reunió con las presidentas electas de algunas facultades de la UBA, que celebraron elecciones a principios de septiembre. Cuatro centros de estudiantes de la alta casas de estudios fueron ganados por el peronismo.

En un video que compartió la exmandataria en sus redes sociales, se la vio junto a las presidentas y copresidentas electas en los Centros de Estudiantes de la FADU (Arquitectura, Diseño y Urbanismo), Ciencias Exactas, Filosofía y Letras, y Ciencias Sociales de la UBA.

"Todas mujeres. Tiempo de chicas. Tiempo de mujeres", valoró Fernández de Kirchner y consideró que eso "habla también de cosas buenas y de esperanza, me parece que esto que nos quieren vender de la batalla cultural y que los jóvenes son..."

"Bueno, precisamente en los sectores universitarios fue donde prácticamente no figuraron, de la universidad pública me refiero. Y gratuita, obviamente. Pero la verdad que los libertarios no figuraron", completó la expresidenta.