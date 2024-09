"Tiempo de mujeres": Cristina Kirchner recibió a las presidentas de los centros de estudiantes de la UBA

Después de saludar a cada una con un beso, Cristina Kirchner señaló: "Todas mujeres. Tiempo de chicas. Tiempo de mujeres".

Embed

"Todas mujeres": de qué habló Cristina con las presidentas electas

Durante la charla que mantuvieron, Fernández de Kirchner celebró que desde organizaciones peronistas "recuperamos sociales, que es muy bueno, y lo de FADU es increíble. Desde el 73 que no ganaba el peronismo, la última fue cuando hubo elecciones con la azul y blanca. Y además por la diferencia que tuvieron, fue muy contundente".

Pilar Lopez Barcala, copresidenta de la Facultad de Arquitectura, señaló que "en FADU fue una elección histórica de participación. Tenemos aproximadamente 40 mil estudiantes y el 70% quiso ir a poner la boleta en la urna".

Al respecto, Cristina contestó: "Eso es muy fuerte, no lo tenía ese dato". Y consideró que eso "habla también de cosas buenas y de esperanza, me parece que esto que nos quieren vender de la batalla cultural y que los jóvenes son..."

Cristina con presidentas UBA.jpeg Cristina Kirchner recibió a las presidentas electas de los centros de estudiantes de la UBA (foto: redes sociales).

"Bueno, precisamente en los sectores universitarios fue donde prácticamente no figuraron, de la universidad pública me refiero. Y gratuita, obviamente. Pero la verdad que los libertarios no figuraron", completó la expresidenta.

Además, la dirigente peronista preguntó "¿por qué todas mujeres?" las que ganaron las elecciones por el peronismo en los Centros de Estudiantes. Y si bien nadie supo dar una respuesta precisa, Julia Benito, copresidenta de Exactas, señaló que "70% de los alumnos de exactas son varones, sin embargo las tres últimas presidentas que tuvimos son mujeres".

Qué había dicho Cristina Kirchner sobre las universidades públicas

En su última aparición pública, en la Universidad Nacional del Oeste, Cristina Kirchner se había referido al financiamiento universitario y las victorias del peronismo en los centros de estudiantes de la UBA.

"Celebro que distintos partidos políticos votaron a favor del financiamiento universitario. La semana pasada estudiantes recuperaron importantes centros de estudiantes de la UBA. Mis felicitaciones a compañeros y sobre todo por haber logrado un triunfo en la FADU", señaló la dirigente peronista.

Y afirmó que "son construcciones importantes, cuatro presidentas mujeres además".

En ese sentido, marcó que "la política no es una línea recta que siempre va para adelante, pero lo importante es siempre estar en marcha".

La expresidenta apuntó además contra los "mediocres" que han criticado la creación de universidades en Argentina porque "siempre han visto al país desde el espejo retrovisor de un helicóptero".

"No han comprendido las realidades diversas y profundas que tiene nuestro país", afirmó Cristina Kirchner.