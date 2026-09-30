Japón reabrió su mercado a la carne vacuna argentina tras más de 20 años

Desde el Gobierno destacaron el trabajo conjunto entre la Secretaría de Agricultura, el Ministerio de Economía, el Senasa y la Cancillería, organismos que, según señalaron, “sostuvieron el diálogo político, comercial y técnico” que permitió alcanzar el acuerdo luego de dos décadas de negociaciones.

Auditoría sanitaria y habilitación de frigoríficos

La Secretaría de Agricultura informó que las exportaciones comenzarán una vez que las autoridades japonesas completen una auditoría del sistema sanitario argentino.

Esa instancia permitirá evaluar los protocolos vigentes y determinar cuáles serán los frigoríficos autorizados para exportar carne vacuna al mercado japonés.

“La apertura crea nuevas oportunidades para la producción y las exportaciones argentinas, al tiempo que reconoce la calidad de nuestra carne, la solidez de nuestro sistema sanitario, afianzando la estrategia de inserción internacional que Argentina lleva adelante”, sostuvo el Ejecutivo.

Argentina y Japón acordaron los requisitos sanitarios para el ingreso de carne bovina y lengua proveniente de la zona libre de aftosa con vacunación. (Foto: Secretaría de Agricultura)

Un mercado clave para las exportaciones argentinas

La reapertura del mercado japonés representa un paso importante para la cadena cárnica local. Hasta ahora, la Argentina solo podía exportar carne bovina a ese destino desde la Patagonia, habilitación vigente desde 2018 para las zonas libres de aftosa sin vacunación.

Con el nuevo acuerdo, la posibilidad de exportar se amplía a todo el país bajo el régimen sanitario correspondiente a las zonas con vacunación.

Japón figura entre los principales importadores mundiales de carne vacuna. Cada año compra cerca de 500.000 toneladas de carne fresca y congelada, con operaciones que superan los US$ 3.100 millones.

Para el sector exportador argentino, la apertura del mercado japonés ofrece una alternativa para diversificar destinos en un escenario internacional cada vez más competitivo y con márgenes más ajustados.

Además, fortalece el posicionamiento sanitario argentino en Asia, una región donde la demanda de proteínas animales mantiene una tendencia de crecimiento.

Japón figura entre los principales importadores mundiales de carne vacuna. (Foto: Secretaría de Agricultura)

De acuerdo con los últimos datos disponibles, el ingreso de divisas por exportaciones de carne vacuna aumentó 11% durante el último mes y acumula una suba de 40% en lo que va del año.

Japón había suspendido las importaciones de carne vacuna argentina a comienzos de los años 2000 a raíz de los brotes de fiebre aftosa registrados en el país.

En 2018 había autorizado nuevamente el ingreso de cortes provenientes de la Patagonia, región reconocida como libre de la enfermedad sin vacunación. Con esta decisión, la habilitación se extiende al resto del territorio nacional bajo el esquema sanitario de vacunación.