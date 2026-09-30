Guillermina Valdés explotó en una entrevista por un comentario sobre Tinelli: "Muy..."

Guillermina Valdés cuestionó las preguntas sobre Marcelo Tinelli

La conversación tomó otro tono cuando Valdés decidió plantear una pregunta al periodista y puso el foco en la diferencia que, según su mirada, existe entre las consultas que reciben hombres y mujeres sobre sus exparejas.

“Yo tengo una pregunta. Cuando vos le preguntás a Marcelo, ¿le preguntás tanto de mí? ”, lanzó la actriz. Rivarola le respondió que sí y explicó: “Cuado lo conseguimos, sí, le he preguntado por vos ”.

Lejos de quedar conforme, Guillermina expresó su malestar y cuestionó el enfoque que suelen tener este tipo de entrevistas: “No te creo. Muy machista esta sociedad. Porque siempre a mí me agarran y me preguntan de mi sex, de los hombres, y a los hombres no le preguntan de mí”.

El periodista entonces le explicó que también había consultado a Tinelli por ella durante una entrevista y mencionó, además, a otras exparejas del conductor, entre ellas Milett Figueroa.

Pero Valdés llevó el planteo hacia otro aspecto y preguntó: “¿De mis trabajos le preguntaste? ¿De cómo está Guillermina en el teatro? No hay igualdad ”.

Finalmente, la actriz dejó en claro que no quería que las preguntas sobre Tinelli fueran el eje de sus entrevistas y realizó un pedido concreto al periodista. “No quiero que le preguntes a él, quiero que no me preguntes a mí ”, afirmó.

Rivarola se comprometió a no volver a consultarla sobre su expareja. Valdés, por su parte, terminó el intercambio con una cuota de humor y una última observación hacia el cronista: “Te estoy ayudando a pensar en qué amoroso sos. Cúmplilo ”.