¿Desde cuándo es autónoma la ciudad de Buenos Aires?

Cómo funciona la capacidad que tiene la Ciudad de tomar decisiones de forma independiente.

La reforma del artículo 129 de la Constitución Nacional Argentina en el año 1994 pautó desde cuándo es autónoma la ciudad de Buenos Aires. El mismo dictaminó que la ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción, y su jefe de gobierno será elegido directamente por el pueblo de la ciudad.

A partir de 1994, año desde cuándo es autónoma la ciudad de Buenos Aires, el partido puede:

Elegir sus autoridades, tales como jefe y vicejefe de gobierno.

Sancionar sus leyes

Contar con un sistema de justicia propio (es decir, tribunales autónomos y propios).

Administrar sus recursos.

Contar con su policía y su plan de seguridad.

Además, en el año 1996, la Ciudad de Buenos Aires sancionó su propia Constitución con el objetivo de reglamentar, organizar sus instituciones y garantizar su autonomía. La misma rige para todos los hombres y mujeres que decidan vivir en el territorio. Dicha Constitución de la Ciudad sanciona artículos que trabajar en conjunto a los lineamientos establecidos por la Constitución Nacional.

De igual modo, cabe destacar que la ciudad de Buenos Aires no es una provincia y que si bien tiene autonomía, está limitada por las leyes que dicte el Congreso mientras las autoridades nacionales sigan residiendo en la ciudad. Esto por el contrario no sucede en las provincias. En la Ciudad, la autonomía es derivada y no originaria.

¿Cuáles son los recursos de la Ciudad?

Según el artículo 9 de la Constitución, los recursos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son:

Los ingresos provenientes de los tributos que establece la Legislatura.

Los fondos de coparticipación federal que le correspondan.

Los provenientes de las contribuciones indirectas del artículo 75, inciso 2°, primer párrafo, de la Constitución Nacional.

Los fondos reasignados con motivo de las transferencias de competencias, servicios y funciones, en los términos del artículo 75,inciso 2°, quinto párrafo de la Constitución Nacional.

Los ingresos provenientes de la venta, locación y cesión de bienes y servicios.

La recaudación obtenida en concepto de multas, cánones, contribuciones, derechos y participaciones.

Las contribuciones de mejoras por la realización de obras públicas que beneficien determinadas zonas.

Los ingresos por empréstitos, suscripción de títulos públicos y demás operaciones de crédito.

Las donaciones, legados, herencias vacantes y subsidios.

Los ingresos por la explotación de juegos de azar, de apuestas mutuas y de destreza.

Los ingresos provenientes de los acuerdos celebrados con la Nación, las Provincias, las regiones, las municipalidades, los estados extranjeros y los organismos internacionales.

Los restantes que puedan integrar el tesoro de la Ciudad.

División política y organización jurídica

Como espacio autónomo, el Gobierno de la Ciudad está organizado a través de un Poder Ejecutivo, un Poder Legislativo y un Poder Judicial.

El Poder Ejecutivo se compone por el Jefe de Gobierno de la Ciudad, el ViceJefe de Gobierno, el Jefe de Gabinete de Ministros y 9 Ministros con atribución de competencias específicas (Justicia y Seguridad, Hacienda, Desarrollo Social, Salud, Ambiente y Espacio Público, Educación, Desarrollo Económico, Cultura y Desarrollo Urbano).

Por otro lado, el Poder Legislativo se organiza mediante la Legislatura de la Ciudad o porteña de Buenos Aires. Está compuesta por 60 legisladores con mandatos de períodos de cuatro años y renovables por mitades cada dos años.

Por último, el Poder Judicial el cual está integrado por el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público, el Fuero Contencioso Administrativo y Tributario y el Fuero Contravencional y de Faltas.

La fundación

Según los sucesos históricos, la Ciudad de Buenos Aires tiene dos fundaciones. La primera de ellas sucedió en el año 1536 cuando Pedro de Mendoza, colonizador español de la época realizó el primer asentamiento. Él fue quien bautizó el territorio como Ciudad del Espíritu Santo y Puerto de Nuestra Señora del Buen Ayre.

Luego, en el año 1580 Juan de Garay, también conquistador español, establece la segunda fundación Ciudad de Trinidad y Puerto de Santa María de los Buenos Ayres.

Desde esa época en más, la población tuvo la característica de forjarse con diversas etnias y culturas. Esto se debe a que, en la Ciudad de Buenos Aires, se encuentra el puerto. Este fue un punto estratégico de actividad comercial y una vía de llegada para los españoles, italianos, sirio libaneses, polacos y otras culturas. Consigo, trajeron sus costumbres lo que hizo que la Ciudad se construya como un espacio de eclecticismo cultural.

De este modo y por la importancia que el territorio tenía, la Ciudad de Buenos Aires se convirtió en el año 1880 en capital de la República Argentina.

Distribución espacial

Según datos oficiales publicados en la web oficial del Gobierno, la superficie de la Ciudad es algo superior a los 200 km2 y su perímetro 60 km. Cerca de tres millones de habitantes residen en ella distribuidos en barrios que, desde el punto de vista político-administrativo, se agrupan en quince comunas. La densidad de la población es de más de 15.000 habitantes por kilómetro cuadrado, siendo las zonas centro y norte los espacios territoriales más densamente poblados.

Sus límites

El Río de la Plata (al este y al norte) y el Riachuelo (al sur) son los límites naturales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El resto del perímetro está rodeado mayormente por la colectora externa de la Avenida General Paz, autopista de 24 km de extensión que circunvala la ciudad de norte a oeste.