La fiscalía pidió nuevas medidas de prueba en la causa que investiga a Adorni por supuesto enriquecimiento ilícito.

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También se solicitó verificar si existen otros inmuebles a nombre del funcionario, su esposa Bettina Julieta Angeletti, o familiares cercanos, como su madre Silvia Pais y Norma Zuccolo, quienes figurarían como prestamistas.

En paralelo, se pidió información al Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad de Buenos Aires para identificar bienes, porcentajes de titularidad, fechas de adquisición y posibles inhibiciones. Otro punto clave es el análisis de los vehículos: la fiscalía requirió datos a la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor para determinar si la pareja posee automotores u otros bienes registrables.

CQKR6WQ5FFFNXN6VRAWVVYDUS4 El fiscal federal Gerardo Pollicita.

El foco en el country Indio Cuá

Una parte central de la investigación está puesta en el country Indio Cuá Golf Club. La fiscalía pidió a la administración del barrio cerrado información detallada sobre:

Titularidad de expensas, cuotas y cargos del lote 380.

Condición de Adorni o su esposa como propietarios, locatarios o usuarios.

Solicitudes de obras o remodelaciones.

Registros internos que vinculen al funcionario con ese inmueble.

Además, se solicitó a la Municipalidad de Exaltación de la Cruz información sobre planos, permisos de obra, valuación fiscal y estado catastral del terreno.

6HRZZOLXNRFPLGYCUH4IEUUKNM El juez federal Ariel Lijo, a cargo de la investigación.

Escrituras, préstamos y declaraciones juradas

El fiscal también pidió la intervención del Colegio de Escribanos bonaerense para determinar si hubo operaciones vinculadas al inmueble, como escrituras, boletos de compraventa o cesiones de derechos.

La investigación incluye además posibles préstamos, mutuos o reconocimientos de deuda en los que podrían haber intervenido familiares del funcionario.

Por último, Pollicita solicitó a la Oficina Anticorrupción todas las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales de Adorni, incluidos los anexos reservados, desde 2022 en adelante, así como la correspondiente al momento en que asumió como vocero.

adorni denuncia Una parte central de la investigación está puesta en el country Indio Cuá Golf Club.

En esos documentos deberán figurar gastos personales, familiares y la totalidad de los bienes declarados, claves para determinar si existe o no un incremento patrimonial injustificado.

Con estas medidas, la causa entra en una etapa de recolección de pruebas que será determinante para definir su rumbo. La investigación busca establecer si hubo inconsistencias entre los ingresos declarados y el patrimonio del funcionario.