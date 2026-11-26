Según el cronograma oficial, el encuentro bilateral se realizará antes de las 11. Posteriormente, se incorporarán los integrantes de las respectivas comitivas para ampliar la reunión.

A las 11:45, los cancilleres de ambos países, Pablo Quirno y Rubén Ramírez, brindarán una conferencia de prensa para informar sobre los temas abordados.

Por la tarde, a las 15:30, el Presidente argentino participará de un encuentro con empresarios en el Salón Libertad del Palacio de López, donde también pronunciará un discurso.

La delegación argentina tiene previsto regresar a Buenos Aires el viernes a las 9. Antes, Milei viajará a Corrientes para participar de una actividad en una fundación libertaria junto con el ministro de Economía, Luis Caputo.

El primer encuentro presencial entre Milei y Alliana

El viaje se produce después de una conversación telefónica que ambos mantuvieron el 13 de noviembre. En esa comunicación, Milei expresó su respaldo al nuevo mandatario paraguayo y le transmitió que contaba con la Argentina como "un socio, un aliado y un amigo para esta nueva etapa".

Durante la llamada, acordaron concretar un encuentro en Asunción o Buenos Aires.

Hasta la destitución de Peña, Paraguay era uno de los principales aliados del Gobierno argentino en la región. Milei había viajado dos veces a Asunción durante 2025 para reunirse con el entonces presidente: en abril, durante su primera visita oficial al país, y en septiembre, cuando participó de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) y compartió un almuerzo con Peña.

La reunión con Alliana será el primer encuentro presencial entre ambos desde el cambio de autoridades en Paraguay.

La crisis política que terminó con la destitución de Santiago Peña

La visita de Milei se desarrolla en medio de la crisis política e institucional que provocó la intervención de Ueno Bank, una entidad financiera que tenía alrededor de 2,94 millones de clientes y administraba fondos de distintas instituciones públicas.

La intervención y posterior cierre de operaciones del banco derivaron en una investigación sobre presuntas irregularidades financieras y sus vínculos con funcionarios y dirigentes políticos.

En ese contexto, el Congreso paraguayo impulsó un juicio político contra Santiago Peña. El 6 de noviembre, el Senado resolvió destituirlo por mal desempeño de sus funciones. Tras la decisión, el entonces vicepresidente Pedro Alliana asumió la presidencia.

Peña también quedó bajo investigación penal por presuntos delitos de lesión de confianza, administración en provecho propio, asociación criminal y lavado de activos. La Justicia dispuso su prisión preventiva mientras avanza la causa.

La investigación alcanza además a otras personas vinculadas con Ueno Bank y su grupo de empresas, entre ellas exdirectivos de la entidad y antiguos funcionarios del Banco Central de Paraguay.