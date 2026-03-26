Diputados realizaba la segunda audiencia por la Ley de Glaciares y se dilataría su tratamiento

Exposiciones y posiciones enfrentadas

Entre los principales oradores de este jueves estuvo el titular del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), Pablo Villagra, quien cuestionó la reforma aprobada por el Senado y destacó la importancia del inventario de glaciares que realiza ese organismo.

“La ley aprobada por el Senado no representa una mejora respecto de la ley vigente porque tiene áreas con hielo sin proteger. No elimina las ambigüedades planteadas; por el contrario, genera nuevas ambigüedades y desdibuja el rol científico y tecnológico, subordinándolo a decisiones políticas de las autoridades competentes de cada provincia”, sostuvo.

También remarcó que el Inventario Nacional de Glaciares está operativo desde 2018 y que en 2024 se actualizó información sobre zonas de grandes desiertos, mientras continúa la revisión técnica del área de los Andes Centrales. Según explicó, esa herramienta es clave para el ordenamiento territorial y la protección de los recursos hídricos.

Villagra indicó además que se detectaron más de 16 mil glaciares en el área continental y cerca de 17 mil en las islas, lo que representa apenas el 0,8% de la superficie de la cordillera.

En contraposición, el geólogo Marcelo Placet respaldó la reforma votada por el Senado y rechazó los cuestionamientos ambientales. “Escuchamos que la modificación propuesta pone en riesgo las fuentes de agua y que nuestros acuíferos son codiciados por potencias extranjeras, apelando al miedo y al desconocimiento, pero son falsedades”, afirmó.

Críticas a la metodología

Al igual que en la jornada anterior, varios de los primeros expositores cuestionaron la modalidad de las audiencias y el proyecto de reforma. Entre ellos estuvieron Muriel Douton, María Pía Silva y Juan Pablo Moschen Selva, quienes manifestaron su rechazo tanto al procedimiento como al contenido de la iniciativa.

Muriel Duton glaciares

En representación del Colectivo Defensoras del Agua de Famatina, María Pía Silva sostuvo que la reforma es “inconstitucional” porque vulnera el artículo 41 de la Constitución y el principio de no regresividad. También señaló que la norma responde a presiones del sector minero internacional.

La modalidad

Con más de 100 mil inscriptos, el oficialismo de La Libertad Avanza implementó un esquema mixto de participación. El miércoles expusieron alrededor de 180 personas y este jueves lo hacían otras 200, mientras que el resto deberá enviar presentaciones por escrito o en video.

Pese a los pedidos de la oposición para extender las audiencias, el oficialismo mantuvo el cronograma definido por el plenario de las comisiones.