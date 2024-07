Dólar: el Gobierno ratifica el rumbo económico y asegura que la suba del blue "no es un problema"

El clima de creciente incertidumbre en los mercados atribuida por consultoras privadas a los anuncios del programa monetario realizado el viernes por el ministro de Economía, Luis Toto Caputo y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, que postergaron para la tercera etapa del plan económico el levantamiento del cepo cambiario, es decir, no antes de 2025, obligó al Gobierno a salir a hablar del tema por primera vez después de una reunión de gabinete.

Según pudo saber A24.com de fuentes cercanas al Presidente, Milei considera que "la reacción de los mercados es la típica volatilidad que se produce frente a un escenario de excesivas ganancias de estos meses, sumado a un nuevo programa monetario/fiscal que pocas veces se ha visto en Argentina".

En la Casa Rosada insisten en rechazar los pedidos de economistas no solo opositores, sino también ex aliados como Domingo Cavallo, los reclamos para avanzar en un levantamiento de las restricciones cambiarias aunque eso provoque una inevitable devaluación del peso e impacte en una nueva suba inflacionaria.

"El cepo se va a abrir cuando estén dadas las condiciones, si lo haces ahora corres el riesgo de generar una fuerte devaluación y que eso derive en una híperinflación", reconoció ante a A24.com uno de los estrategas más cercanos al presidente.

Otras fuentes del entorno de Milei dijeron este martes que "como todo cambio, se genera incertidumbre hasta que los agentes económicos se adecuan al nuevo escenario".

"La Argentina está yendo a un programa completamente novedoso en materia de superávit fiscal, comercial, de cuenta corriente, y terminando de limpiar el problema de los pasivos del Central para terminar con la emisión para siempre. Hasta que los agentes se adecuen al nuevo escenario puede haber volatilidad. No es un problema", plantearon.

Manuel Adorni vocero presidencial. Foto presidencia..jpg

En conferencia de prensa ante periodistas acreditados en Casa Rosada, el vocero Manuel Adorni salió fuerte a defender el rumbo económico:

“Cuando anunciamos déficit cero, el dólar también pegó un salto y luego, cuando esos descreídos nos creyeron, se terminó ajustando. Hoy lo que anunciamos fue la emisión cero en Argentina, y es probable que algunos que no creen entiendan que el valor del dólar tiene que estar por encima de los que estaba”.

“Lo que opinen este grupo de personas no interfiere en nuestro plan ni en nuestro camino. El equilibrio de las cuentas públicas y la emisión cero están garantizadas, así como el rumbo que estamos tomando. No vamos a devaluar y no nos vamos a correr de lo que anunció el ministro Caputo”, insistió el portavoz presidencial.

Y recordó que “desde la asunción del Gobierno el tipo de cambio registró una suba del 16%, y en el mismo período del gobierno anterior había aumentado 160% pero con un detalle: nosotros tenemos plan y en aquel momento se jactaban de no tenerlo”.

“Además de que sabemos lo que estamos haciendo y de que tenemos el norte muy claro, tenemos mucha convicción. Nosotros no damos un paso atrás ni siquiera para tomar impulso. Vamos a seguir adelante no importa lo que digan", cerró Adorni.

La reunión de Gabinete estuvo una vez más encabezada por Milei y participaron: la Vicepresidenta Victoria Villarruel, la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos y los ministros Luis Caputo (Economía), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Sandra Pettovello (Capital Humano), Mario Russo (Salud), Diana Mondino (Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto), Luis Petri (Defensa), Patricia Bullrich (Seguridad), Mario Russo (Salud).

También estuvieron presentes el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el Vocero Presidencial, Manuel Adorni, el Secretario de Prensa, Eduardo Serenellini, el Secretario de Legal y Técnica, Javier Herrera Bravo, el Vicejefe de Gabinete Ejecutivo de la Jefatura de Gabinete, José Rolandi y el Asesor Presidencial, Santiago Caputo.