Dura crítica de Ricardo Lorenzetti al Gobierno: "La Corte Suprema no puede hacer populismo judicial"

CORTE-SUPREMA-DE-JUSTICIA.jpg La Corte Suprema en la mira del kirchnerismo (Foto: Telam).

Y continuó: "Si analizamos los últimos quince años, van a encontrar fallos y sentencias que a veces perjudicaron a un sector o a otro. La Corte Suprema no puede hacer populismo judicial, estar a favor de un sector en un momento circunstancial. La Corte tiene que resolver de acuerdo a la Constitución y las leyes y eso es lo que le da estabilidad”.

Reforma a la Corte Suprema

El Senado busca avanzar en puntos clave y modificar la conformación de la Corte Suprema de Justicia. Tres son los proyectos en juego; y el debate gira respecto al aumento del número de integrantes del máximo tribunal.

Lorenzetti recordó cuando el oficialismo impulsó la ley que rige actualmente y les pidió coherencia: “En 2006 hubo una ley que fue votada por los mismos que hoy están discutiendo eso. Hay que tratar de tener cierta coherencia en favor de los ciudadanos".

"Si un día decimos que la Corte tiene 5 integrantes, otro día 10 y mañana 15, no le damos ninguna seriedad a los ciudadanos. Y nosotros tenemos que tratar de dar seriedad, de dar serenidad; decir que esta es una regla que se mantiene en el tiempo”, agregó.

corte-supremajpeg.jpeg El oficialismo impulsa la ampliación la Corte Suprema en el Senado y busca evitar la "politización".

En este sentido, el magistrado planteó dos cuestiones. Por un lado, que el órgano sea consultado. Y por el otro, advirtió que es necesario evitar una paralización de la Justicia.

“Hay que cubrir una gran cantidad de vacantes, cerca de 200 jueces nacionales y federales, de manera urgente. El Consejo tiene que saldar falencias administrativas; por ejemplo, en un juzgado de Morón se ordenó el desalojo porque no se pagó el alquiler, en otros sectores no hay edificios; es un sistema que hay que cambiar, hay que mejorar rápidamente si no el Poder Judicial no va a funcionar”, indicó.