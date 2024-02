Duro informe de un gremio docente frente al recorte del presupuesto educativo

En ese sentido, advierte que la reducción de las partidas en educación será de alrededor del 75%. "Por vía de no actualizar los montos presupuestarios para el año 2024 tal como exige la Ley 24.156 en su artículo 27, el gobierno consigue una reducción real del gasto público de 73,6%, considerando la inflación promedio esperada para 2024 mencionada en el cuadro anterior. En la función Educación y Cultura la “licuación” alcanzaría al 74,4%", dice el documento.

Por otro lado, advierte sobre la subejecución de las partidas presupuestarias: "El presupuesto ejecutado durante el mes de enero de 2024 de la Secretaría de Educación (excluyendo el de las Universidades Nacionales) fue de $1.077,5 millones, lo que representa una caída casi del 96,5% en términos nominales con respecto a lo ejecutado en enero de 2023. En términos reales la caída fue de 98,9%. Las partidas de infraestructura educativa del Ministerio de Obras Públicas también se subejecutaron".

También reclama por la restitución del Fondo de Incentivo Docente:

Paro nacional docente

Por ese motivo CTERA, llamó a un paro docente para el lunes. La decisión fue tomada esta tarde tras un congreso extraordinario de la Ctera, realizado en su sede ubicada en Chile 654 de esta ciudad, luego de que el Gobierno nacional convocara a tratar paritarias recién el próximo martes, cuando estaba previsto que el lunes empezaran las clases en diez jurisdicciones.

En la reunión, los delegados votaron por unanimidad el "no inicio del ciclo lectivo con paro nacional el día 26/02, con movilizaciones en todo el país", informó la Ctera.

Además, adelantaron que se presentarán a la reunión con el Gobierno nacional el 27 de febrero "exigiendo a la Nación la transferencia de Fonid, fondo compensador y de programas educativos a todas las provincias, regulado por las leyes 25.053, 26.075 y 26.206" y, además, pedirán la "conformación de la mesa paritaria nacional", tal como lo establece el artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo.

La secretaria general de la Ctera, Sonia Alesso, explicó que el mes próximo los docentes "además de no cobrar el Fonid, no van a cobrar la quinta hora, con lo cual lo que vamos a tener como resultado es que los docentes no sólo no cobren más sino que cobren menos".