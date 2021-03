El editorial de Antonio Laje: "Alberto Fernández decidió abrir más la grieta"

Laje, sobre el discurso de Alberto Fernández: "Dejó pasar la oportunidad de unir a los argentinos y empezar a preparar un país mucho mejor" (Foto: captura de TV).

En su editorial de Buenos Días América, Antonio Laje se mostró muy crítico con el discurso de Alberto Fernández durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, donde hizo alusión a la "querella criminal" que su administración buscará iniciar contra Mauricio Macri por el préstamo del FMI. Al respecto, el periodista planteó: "Que raro que al Presidente no se le ocurrió en marzo de 2020 y sí un año más tarde. Tal vez decidió quedar bien con Cristina Fernández de Kirchner".

"Alberto Fernández no nos contó cómo va hacer para que la economía crezca; no nos contó cómo va hacer para que las empresas crezcan, produzcan y tomen empleo. Nos contó que vamos a tener que seguir pagando el gasto (público), que vamos a tener que seguir pagando cada vez más impuestos. Tampoco no nos contó qué paso con el vacunación VIP. Dijo que fue un error y una maniobra de corrupción completamente armada. Su ministro de Salud (Ginéz González García) no cometió un error, sino un ilícito", sostuvo.

En el descargo, el periodista también expresó: "Alberto Fernández quebró cualquier posible puente con la oposición, decidió ir a la grieta".

"El jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, por suerte, se mantiene en una postura conciliadora. Hay un sector de Juntos por el Cambio decidido a romper todo y ayer Alberto Fernández, que debería estar por encima, también nos mostró que está más decidido a abrir la 'grieta'. Qué decepción. Dejó pasar la oportunidad de unir a los argentinos y empezar a preparar un país mucho mejor".

Y sobre el final, Laje agregó: "Ayer, Alberto Fernández no nos contó absolutamente nada de lo que va hacer en la Argentina en los próximos 10 años; no nos contó un programa económico ni qué país quiere ni cómo lo va a lograr. Decidió ser parte de la agenda de Cristina Fernández sabiendo que esto no termina absolutamente en nada"