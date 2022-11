El albertismo rechaza la mesa política que pidió Máximo Kirchner y reclama que Cristina se lance como candidata

La misma fuente, cercana al presidente, señaló irónicamente que "lo que necesita la colisión (SIC, no coalición) de Gobierno es ponerse de acuerdo con lo que quieren hacer y listo. Porque el problema de las mesas ampliadas es cómo se resuelven las discusiones cuando no hay acuerdo. ¿Quién determina cuando no hay acuerdo?".

maximo-kirchner.jpeg Máximo Kirchner volvió a referirse a la interna en el Frente de Todos (Foto: captura de YouTube El Método Rebord).

En declaraciones formuladas el fin de semana, Máximo Kirchner, volvió a pedir al presidente que convoque a una mesa política más amplia para tomar decisiones de Gobierno y que incluya a Cristina, que esté Massa, Héctor Daer (por la CGT), Emilio Pérsico (por los movimientos sociales y Wado De Pedro como ministro político.

Sin embargo, el líder de la Cámpora y presidente del PJ bonaerense, se autoexcluyó de la nueva mesa, al reconocer que está córtado su vínculo político con el presidente, luego de haber renunciado a la jefatura del bloque de diputados oficialistas en rechazo al acuerdo firmado con el FMI.

"Yo ni quiero estar, pero creo que tiene que haber un lugar donde se tienen que debatir las cosas, las políticas. Yo voy a estar hablando con todos los compañeros que pueda con la gente para ver qué podemos diseñar, para definir las cuestiones de gestión no me interesa eso, hay gente que está más preparada", dijo Máximo.

¿Quién toma la última decisión: Alberto o Cristina?

cfk y af.jpg Cristina y Alberto (Foto: archivo)

El debate por las PASO y la puja distributiva, volvió a aparecer con las críticas del kirchnerismo duro al gobierno, en el centro de la nueva interna en el Frente de Todos.

Desde el albertismo admitieron que la discusión de fondo en la interna del gobierno es "quién toma la última decisión: Alberto Fernández o Cristina Kirchner'.

Un encumbrado dirigente del FdT que responde a Alberto Fernández recordó a A24.com que "las mesas funcionaban previo al acuerdo con el Fondo. Se reunían todos los martes y discutían. Pero cuando Alberto decidió el acuerdo con el Fondo y Máximo decidió no acompañar, entonces, ¿para qué querés ampliar la mesa?", se preguntan en el albertismo.

Así explican cerca del presidente la resistencia que muestra frente a los reclamos de La Cámpora y de la vicepresidenta sobre la eliminación de las PASO, y sobre las medidas económicas, como el aumento salarial con suma fija por decreto, que Alberto se niega a firmar.

En esa línea argumental, cerca de Alberto Fernández sostienen que "lo que tenés que definir no es solamente una mesa política, sino un método de como se toman las decisiones".

Y en ese marco, insisten en redoblar el desafío a la independencia tardía que intenta mostrar el presidente de su vice. Aclaran que en un sistema de gobierno presidencialista como el argentino, es necesario reivindicar la figura del jefe de Estado: "La realidad es que Alberto es el presidente, entonces, nos sentamos en una mesa, discutimos sobre las PASO. Massa está en contra de las PASO, Wado también, Cristina no se pronunció. Pérsico está a favor, Daer está a favor, los otros sindicalistas no dijeron nada y Alberto está a favor, como se define?", dijeron en el Gobierno sobre la discusión por la eliminación o no de las PASO.

"Hay un problema de base de la colisión de gobierno, no es una coalición, es una colisión de gobierno", reconocen en el albertismo en una mezcla de hartazgo y desesperanza, y por eso apelan a que la única manera de resolver el problema es que "se vuelvan a juntar ellos dos, Alberto y Cristina, para decidir qué quieren hacer".

"¿Como sigue? En algún momento se juntarán Alberto y Cristina", reconocen en el entorno presidencial que no descartaron una posible cumbre al regreso de la gira internacional después del 17 de octubre.

Expectativas por el acto del 17 en La Plata: ¿Se lanza Cristina presidenta?

Cristina Kirchner La Plata Acto por el Día de la Militancia.jfif

Por las dudas, en el albertismo evitan confirmar una eventual candidatura a la reelección de Alberto Fernández en 2023 y abren el paraguas por las expectativas que genera el nuevo acto masivo en que se mostrará la vicepresidenta Cristina Kirchner para el Día de la Militancia peronista, el próximo jueves 17 de noviembre en el Estadio Único de La Plata:

"A esta altura no se sabe si Alberto irá por la reelección, pero la verdad es que si Cristina dice el 17 de noviembre que va a ser candidata a presidenta, no va a ir nadie en contra de Cristina".

Tampoco descartan un acuerdo de cúpula para definir la fórmula presidencial por la sucesión en 2023: "Si no van Cristina, ni Massa ni Alberto, deberán hacer las PASO, una vez hay que preguntarle a la gente que quiere", señalan en el albertismo en defensa de la competencia interna para definir los candidatos.