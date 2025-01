El calvario que vive la esposa del gendarme en Venezuela: "Tengo miedo de lo puedan hacerle"

Denuncias de irregularidades y falta de información

La esposa del gendarme relató que contrató abogados en San Cristóbal, capital del estado Táchira, pero la respuesta fue desalentadora: “Nos dijeron que la denuncia se desestima y que no podían darnos información porque temían perder sus trabajos”.

Además, la suegra de Gallo, quien también representa su defensa legal, intentó obtener respuestas en San Antonio del Táchira, San Cristóbal y Caracas, pero no logró avances. “Todo fue negativo. Desde el día 8 de diciembre, la angustia que sentimos no para de intensificarse”, explicó Gómez.

La esposa también rechazó el video difundido como prueba de vida: “Le pedí al chavismo que nos muestre dónde está y cómo está. Esas imágenes no son pruebas válidas, no confío en ellas”.

Gómez cuestionó la manera en que se enteró de la existencia del video: “Me enteré porque lo vi en televisión. Es algo inhumano que el fiscal no se haya comunicado ni conmigo ni con su madre. Nos dejaron en la incertidumbre con un acto de mucha maldad”.

Asimismo, criticó que nadie haya aclarado las circunstancias del material: “¿Cuándo lo grabaron? ¿Dónde? ¿Quién lo hizo? Es inaceptable”.

Miedo y determinación

María Gómez también expresó su temor por lo que pueda ocurrirle a ella y a su hijo, quienes permanecen en Venezuela: “La gente me dice que me cuide, que no hable, pero si yo no salgo a decir la verdad, ¿quién lo hará? Tengo un bebé que depende de mí al 100%. No puedo describir la ansiedad que siento, pero haré todo lo que sea necesario para que Nahuel regrese a casa”.

El caso de Nahuel Gallo continúa generando alarma internacional. La CIDH y la OEA han manifestado su preocupación, calificando la situación como un riesgo de vida y un posible crimen de lesa humanidad, mientras la familia exige su liberación inmediata.