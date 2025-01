La rotunda exigencia de la CIDH a Venezuela por el gendarme Nahuel Gallo tras el pedido de Argentina

De acuerdo al texto, "no existen a nivel interno posibilidades de pedir protección a favor de Gallo. Por ejemplo, los familiares no tienen información oficial mínima sobre su situación jurídica que les permita cuestionar las acciones adoptadas por agentes estatales ante la autoridad competente judicial".

A esto se suma que "a los abogados se les habría negado la recepción de una denuncia por desaparición el 17 de diciembre de 2024. Incluso, en atención a que la institución que lo detuvo el 8 de diciembre de 2024 fue la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), la madre de la pareja de Gallo fue a su sede a preguntar por él".

milei y maduro por el gendarme.jpg

"Sin embargo, le negaron que se encontrara detenido ahí. Finalmente, y como lo revelan los comunicados y declaraciones de las altas autoridades de Venezuela, no se han tomado acciones para garantizar una comunicación entre el propuesto beneficiario y el país del que es nacional", expresa el documento.

"En tanto el Estado no brinde respuesta precisa, la Comisión estima que el propuesto beneficiario permanece en total desprotección frente a las situaciones que podría estar enfrentando en la actualidad”, concluye.

Así, el organismo solicitó al gobierno venezolano:

Proteger los derechos a la vida e integridad de Gallo.

Confirmar si se encuentra bajo custodia estatal y detallar las circunstancias de su detención.

Precisar si fue presentado ante un tribunal competente o los motivos de su privación de libertad.

Identificar el tribunal a cargo de su caso, si existe uno, o explicar por qué no ha sido liberado.

Permitir su comunicación con la familia y representantes legales de confianza, además de darles acceso a su expediente penal, si lo hubiere.

Facilitar su contacto con las autoridades argentinas.

Informar sobre las acciones adoptadas para investigar las circunstancias que llevaron a esta situación y prevenir su repetición.

gendarme-1jpg.webp

En este marco, el gobierno de Maduro tendrá un plazo de 15 días, contados desde la notificación de la resolución, para responder a la CIDH.

Por su parte, la familia de Gallo y funcionarios del gobierno argentino insisten en que el gendarme viajó a Venezuela únicamente para visitar a su esposa y a su hijo de dos años, que residen en ese país. Desde la administración libertaria, exigen que se respete el debido proceso judicial o que Gallo sea liberado para regresar a la Argentina.

El Gobierno calificó de "pantomima" la difusión de imágenes del gendarme detenido en Venezuela

En la misma línea, el gobierno argentino, a través de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, rechazó la reciente difusión de imágenes de Nahuel Gallo. Aunque el chavismo publicó un video del efectivo, aún se desconocen detalles sobre el lugar exacto de su detención.

Bullrich confirmó que la persona en el video es efectivamente Gallo, pero cuestionó las condiciones en que se grabó la filmación. "No aceptamos ningún juego con una foto o video en un lugar desconocido, sin sonido, sin fecha, sin absolutamente nada", expresó este viernes en Radio Mitre.

La funcionaria reiteró que considera la difusión del material una "pantomima" por parte del régimen venezolano y pidió mayor claridad sobre la situación del gendarme.

Gendarme -nahuel Gallo, detenido por Nicolás MAduro en un lugar de Venezuela, es reclamado por el Gobierno de Javier Milei. Foto X.jpeg

Además, se mostró inflexible a cualquier negociación con las autoridades venezolanas y adelantó que lo único que va a aceptar el gobierno de Javier Milei es que el gendarme “sea puesto en un avión y enviado a la Argentina”.

Al respecto, Bullrich marcó: “Es la única condición, no existe otra. No existe una condición de detenerlo, abrirle una causa en una Justicia inexistente, de mostrar que lo tienen bien como si fuese un régimen normal. Esto es una dictadura y las dictaduras hacen estas cosas, dan pruebas de vida. Las democracias si tienen alguna causa generan condiciones judiciales; y en caso de que esto fuese distinto y la persona no tuviese los papeles adecuados, lo envía de vuelta”.

Venezuela difundió imágenes del gendarme y criticó la denuncia de Argentina

El jueves el Gobierno de Venezuela difundió imágenes del gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo, quien está detenido desde el 8 de diciembre. Su esposa y pareja, María Alexandra Gómez, que lo esperaba en Caracas, confirmó que las fotos y videos pertenecen al padre de su hijo.

Horas más tarde, el canciller Yván Gil calificó a Argentina como una nación ignorante que volvió a dar un espectáculo penoso al acudir a la Corte Penal Internacional (CPI) por el caso del gendarme.

"Evocar el Estatuto de Roma, claramente desconocido por ellos, para alimentar su obsesión política enferma, es una muestra no solo de ignorancia, sino de una escandalosa falta de seriedad", señaló el ministro de Nicolás Maduro.

maduro y las actas .jpg La OEA aprobó una resolución que le exige a Nicolás Maduro que muestre las actas de las elecciones. (Foto: archivo)

Para el funcionario bolivariano, con ese pedido a la CPI, los funcionarios de Argentina usan erráticas acciones diplomáticas "para justificar su propio fracaso y su complicidad".

El canciller venezolano agregó: "La justicia y los derechos humanos no son instrumentos para agendas desesperadas. El fiasco en que se han convertido solo los reafirma como el hazmerreír de la diplomacia global".