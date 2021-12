El editorial de Baby Etchecopar: "Gracias, Esteban"

Hay que tener muchas pelotas y ser muy hombre para hacer lo que hiciste. Hay que tener muchas pelotas y ser muy hombre para hacer lo que hiciste.

Hoy tuve que encontrar aire, porque cuando volví del Senado en el móvil, me largué a llorar.

Uno puede contar cosas terribles, pero no vivirlas. A todos nosotros nos devolviste el corazón.

Es muy duro el papel de Cristina al lado del tuyo, fue muy triste.

Vos le pegaste un misil en la proa al barco de la mentira.

Después de que me sequé las lágrimas no sé si lloraba por vos o por ella, porque debe ser terrible no saber llorar dentro de ese caparazón.

Su hijo la llama Cristina, nunca lo escuché decir mamá. Su hija prefiere no hablar.

Usted no quiere a nadie, señora. Creo que se odia cuando se levanta a la mañana y se mira al espejo.

Mañana para ustedes es un día fatídico, porque es el día de la democracia, la que ustedes no conocen.

El editorial completo de Baby Etchecopar