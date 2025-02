El escándalo de la criptomoneda genera la primera crisis fuerte entre Milei y su asesor político, Santiago Caputo

Este martes el presidente llegó a Casa Rosada a las 11 y según trascendió, mantuvo una reunión con su hermana Karina Milei y su asesor estrella, Santiago Caputo. Se desarrolló en un clima de estricto hermetismo.

Adorni por su parte, retomaba este martes su primera conferencia de prensa tras desatarse el escándalo por la cripto $LIBRA que también lo involucra en audiencias del presidente con los empresarios impulsores de esa criptomoneda. Aclaró que no hay pedidos de renuncias en el gobierno pese a la crisis que toca de lleno al entorno más cercano a Milei y en ese clima de extrema tensión, negó que el vínculo entre el presidente y Santiago Caputo esté roto.

"No hay ningún vínculo roto. El presidente no tiene ninguna decisión de hacer algún cambio. Él decide a su equipo de asesores y trabajo. No sé cuál es el problema con Santiago. Caputo quería evitar confusiones y es exquisito en querer que todo salga perfecto. Yo no estuve de acuerdo (con cortar la entrevista) y el Presidente tampoco", insistió Adorni aunque aclaró que de todas maneras que el que decide sobre cambios en su equipo de asesores siempre es el Presidente.

Adorni reconoció que tampoco se sabe todavía quién asistirá legalmente al presidente en las causas por denuncias de presunta estafa por la cripto $LIBRA: Aunque aclararon que el ministro de justicia, Mariano Cuneo Libarona "no intervendrá" en la investigación a través de la UTI sino que aportará la información que pida la justicia llegado el caso, y que "será la Oficina Anticorrupción la que investigará eventuales delitos en funcionarios" del gobierno.

El rol de Adorni, Karina Milei y la interna creciente con Santiago Caputo

Santiago Caputo afiliado a La Libertad Avanza junto a Milei y Karina. Foto LLA.avif

Desde hace meses en los pasillos de la Casa Rosada trascendieron detalles de una creciente interna política en el "triángulo de hierro" de Javier Milei, que integran su hermana y secretaria General de Presidencia, Karina Milei y el asesor político Santiago Caputo.

Ahora, en medio del escándalo, el vocero Manuel Adorni -que representa el ala política que responde a Karina Milei- hizo malabares para intentar aclarar que el Gobierno no atraviesa ninguna crisis interna. Además aclaró que el presidente no suele censurar ni pautar las preguntas de las entrevistas que da a periodistas. Fue un tiro por elevación a Caputo.

Este martes, Santiago Caputo -quien suele ser fuente de buena parte de la información que circula en los pasillos de la Casa Rosada, e intérprete de las decisiones del presidente- amaneció en silencio y se esperaban nuevas repercusiones después de las declaraciones de Adorni a A24.

Según Adorni, al terminar la nota, el Presidente le dijo a su asesor: "Santiago, esto es innecesario". "El habitualmente no está en las notas, entonces no sabe la dinámica como es no cortar las notas por ningún aspecto, absolutamente por nada", realzó.

"Obviamente en las redes te suben el cortecito de cuando se corta la nota y del comentario del periodista después, pero cuando ves los 3 minutos del contexto fue simplemente eso, para no confundir a la audiencia sobre el rol a lo que se dedica el ministro o el Ministerio de justicia", intentó explicar el vocero.

La polémica justamente se produjo cuando el periodista Viale le preguntó a Milei sobre cuál la estrategia judicial que planea el gobierno para defender al presidente.