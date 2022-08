El eufórico discurso de Graciela Camaño y el mensaje a Cecilia Moreau: "Vas a estar en los libros de historia"

"Estamos irremediablemente eligiendo lo que el oficialismo quiere. Me pongo a pensar: ¿de qué le echan la culpa a Moreau?. Leí que no acreditaba porque era la hija de. Cuando ella hizo esa moción, todos votaron esa moción. Tengo la conciencia tranquila porque cuando hicimos esta misma ceremonia propuse a Roxana Bertone y a María Eugenia Vidal porque yo quiero que ahí haya una mujer", señaló Camaño.

Y alertó: "No tenemos la suerte de que se entienda la necesidad de que las mujeres ocupen cargos relevantes. Para darle en serio la paridad en la participación que la mujer se merece".

Por qué Graciela Camaño "no votaría" a Cecilia Moreau y por qué sí la votó

En ese momento, enumeró una serie de puntos por los que "no votaría a Cecilia Moreau": "Ella es radical y yo soy peronista. Ella defendió y militó por el aborto, yo en contra. Ella se quedó con los kirchneristas y yo me quedé afuera, soy la oposición. Y punto"

Sin embargo, remarcó que "nadie le puede negar ni la militancia, el trabajo, nadie le puede negar el cursus honorum de la política que tienen tanto hombres como mujeres".

"No la voy a votar porque es mujer, aunque me daría mucho gusto como la propuse a María Eugenia y a Roxana Bertone. Porque quiero a una mujer allá arriba. Hoy estamos decidiendo que ahi se va a sentar por primera vez en la historia de este Cngreso después de 158 años de hombres, una mujer", consideró la diputada opositora.

En tanto que continuó: "Si tenemos que buscarle el pelo al huevo, el país se incendia ¿Saben cuántas veces el país se incendió? Pero hoy cuando Cecilia se siente ahí con el voto de la mayoría que piense justamente con Claudia y con Carolina en el Senado un poder legislativo femenino".

Al término de los discursos, Moreau fue elegida presidenta de la Cámara de Diputados y advirtió: "Soy consciente que tengo una responsabilidad adicional por ser mujer, y me genera un orgullo extra ser la primera mujer presidenta de la Cámara. No se confundan, no voy a gobernar por mis hormonas esta cámara, sino con mi cabeza, con mi corazón militante y con mis convicciones políticas".