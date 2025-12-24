Moria Casán anunció una separación bomba de dos famosos en plena Navidad

Y siguió con una sonrisa: "Bad news. ¿Quién dejó a quién? Él me dijo que él la dejó porque ella le había anticipado que lo iba a dejar. Entonces me comentó un día: ‘Antes de que me deje, la dejo’”.

“¿Sabes por qué la dejó? Porque Dante la fue a ver a Sofía al teatro, en Viudas e hijas, y la hija de Callejón invitó a un ex novio. Dante no lo pudo soportar. El celo es una constante en nuestra familia. No lo toleró”, amplió con simpatía Moria Casán sobre la amistad de los chicos.

A lo que María Fernanda Callejón sumó: "Tengo una onda súper especial con mi ex yerno(se ríe). Hablamos así con cariño, obviamente que los chicos no son novios. Giovanna tiene diez y él tiene 11. Los chicos están experimientando y nosotros contenemos un poco. A Dante lo amo, es tremendo, y él me ama".

“Giovanna me dijo que lo quiere mucho como amigo y juraron ser amigos siempre”, cerró con total ternura la panelista, y la conductora afirmó en la misma línea: "La lealtad forever".

Embed

María Fernanda Callejón estalló al aire contra la China Suárez y bancó a Wanda nara

María Fernanda Callejón explotó al aire desde La mañana con Moria (El Trece) contra la China Suárez y manifestó su apoyo a Wanda Nara.

Fue en el contexto del análisis al aire de la foto de tapa de los Personajes del Año de la Revista Gente donde se marcaba el lugar central ocupado por la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) y la curiosa ausencia de la actriz al evento.

“¿Por qué la invitarían a la China Suárez? Y le fue muy bien en Camaleón con Pablo Echarri, ahora estrenó Hija del fuego y está cuarta a nivel mundial y primera en Argentina. Dio entrevistas y ahora no pudo venir porque Mauro Icardi está con partidos en Estambul. Por esa misma razón no va a estar en el casamiento de Nicolás Cabré”, observó el periodista Gustavo Méndez.

Este comentario provocó una reacción inmediata de Callejón apuntando directo contra la novia de Mauro Icardi: “¡Qué me importa Hija del fuego si hoy estamos hablando de los Personajes del Año! Uno de los personajes, que es central, es Wanda Nara, mi amor. Tan vulgar, como dice Moria, pero está ahí”.

Y siguió furiosa apuntando contra la actriz: “La otra está de viaje para seguir al jugador de fútbol. Entonces, como están tan enamorados, ella prefirió no ir o no sé si no la invitaron. Hoy, la que está sentada ahí es la señora Wanda Nara. Nada más. Si hablan de la China, me duermo”.