El duro descargo de Javier Naselli contra Vicky Xipolitakis que vuelve a sacudir la causa por su hijo

¿Quién es el empresario millonario con el que vincularon a Vicky Xipolitakis?

En medio de los rumores que circularon en el mundo del espectáculo, el nombre que habría quedado bajo la lupa como supuesto novio de Vicky Xipolitakis fue el de Máximo Milito, un abogado y empresario millonario argentino vinculado al mundo de los caballos.

WhatsApp Image 2025-12-24 at 11.34.49

Según versiones que se comentaron en su momento en programas como LAM (América TV), Milito pertenecería a una familia de alto poder adquisitivo ligada a la actividad hípica, trabajaría activamente con caballos y, además, habría tenido un vínculo cercano con Vicky Xipolitakis, al punto de que incluso se deslizó que le habría dado clases de equitación a su hijo, Salvador Uriel.

A partir de ese contexto se instalaron especulaciones sobre un posible romance entre ambos. Sin embargo, nunca hubo confirmación oficial y fue la propia Xipolitakis quien salió a desmentir las versiones, asegurando que estaba soltera y que no mantenía ninguna relación sentimental con el empresario.