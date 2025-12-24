El duro descargo de Javier Naselli contra Vicky Xipolitakis que vuelve a sacudir la causa por su hijo
El empresario rompió el silencio tras regresar al país, habló de la revinculación con Salvador Uriel y lanzó fuertes acusaciones que reavivan la guerra mediática y judicial. Conocé qué fue lo que dijo.
24 dic 2025, 11:53
Javier Naselli volvió a quedar en el centro de la escena luego de viajar desde Estados Unidos a la Argentina con un objetivo claro: intentar ver a su hijo Salvador Uriel, fruto de su relación conVicky Xipolitakis. El conflicto entre ambos lleva años, con denuncias cruzadas, idas y vueltas judiciales y un proceso de revinculación que nunca logró consolidarse.
Según se reveló en A la Tarde (América TV), la llegada de Naselli al país coincidió con las vacaciones del menor junto a su madre, un detalle que volvió a tensar el escenario. En ese contexto, el ciclo difundió un audio exclusivo del empresario en el que expone su versión del vínculo con su hijo y apunta de lleno contra su ex pareja y el funcionamiento de la Justicia argentina.
Lejos de bajar el tono, Naselli fue contundente y lanzó una frase que no pasó desapercibida: definió a Xipolitakis como “la reina de la manipulación” y sostuvo que cuenta con el respaldo del sistema judicial. “Tiene todo el aparataje legal a su favor”, afirmó, cuestionando además la falta de respuestas por parte de los jueces en este tipo de causas.
En su descargo, el empresario también se mostró crítico del lugar que, según él, ocupan los padres en disputas de este tipo. “No tenemos ninguna posibilidad de reclamo, nadie nos escucha”, aseguró, dejando en claro su malestar y reabriendo un conflicto que parecía, al menos mediáticamente, en pausa.
¿Quién es el empresario millonario con el que vincularon a Vicky Xipolitakis?
En medio de los rumores que circularon en el mundo del espectáculo, el nombre que habría quedado bajo la lupa como supuesto novio de Vicky Xipolitakis fue el de Máximo Milito, un abogado y empresario millonario argentino vinculado al mundo de los caballos.
Según versiones que se comentaron en su momento en programas como LAM (América TV), Milito pertenecería a una familia de alto poder adquisitivo ligada a la actividad hípica, trabajaría activamente con caballos y, además, habría tenido un vínculo cercano con Vicky Xipolitakis, al punto de que incluso se deslizó que le habría dado clases de equitación a su hijo, Salvador Uriel.
A partir de ese contexto se instalaron especulaciones sobre un posible romance entre ambos. Sin embargo, nunca hubo confirmación oficial y fue la propia Xipolitakis quien salió a desmentir las versiones, asegurando que estaba soltera y que no mantenía ninguna relación sentimental con el empresario.