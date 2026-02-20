El Gobierno acelera los últimos debates en el Congreso para llegar al 1 de marzo con todo aprobado

La jefa del bloque de senadores de LLA, Patricia Bullrich, decidió junto a su par de la comisión de Presupuesto, Ezequiel Atauche, que este viernes se firme el despacho con el cambio introducido por Diputados sobre las licencias por enfermedad y accidentes de trabajo.

Además de la ley de reforma laboral, la intención del oficialismo es también dar sanción definitiva a la norma de Régimen Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad de los menores a los 14 años, y el acuerdo de libre comercio Mercosur UE, que ya tienen media sanción de Diputados- para otra sesión del Senado el jueves 26.

senado-regimen-penal-juvenil-2

El proyecto de reforma laboral introduce fuertes cambios en el sistema de convenios colectivos de trabajo, en la Ley de Asociaciones Sindicales, limita el derecho de huelga en los servicios públicos, crea el Fondo de Asistencia Laboral para financiar despidos, reduce las indemnizaciones, y establece un banco de horas que permite a los empresarios compensar jornadas laborales para no pagar horas extras.

El Senado había aprobado el proyecto original durante la madrugada del jueves 12 de febrero por 42 votos a 30, con el respaldo de los sufragios oficialistas, y de bloques dialoguistas.

Pero se le complicó la mayoría necesaria cuando los bloques aliados de Diputados -entre ellos el PRO, la UCR, la CC y peronistas no kirchneristas- exigieron que se elimine el polémico artículo 44, que establecía bajar los salarios a quienes se tomen licencias por enfermedad al 50% y al 75%. Finalmente, la Casa Rosada logró la media sanción del proyecto con 135 votos a favor y 115 votos en contra.

La sesión continuó este viernes a la madrugada con la votación por título, en donde el oficialismo logró también la aprobación de los capítulos más polémicos, como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

Dudas por las leyes de glaciares y de financiamiento universitario

glaciares de la cordillera de los andes.jpeg Foto: Greenpeace

Según confirmó una alta fuente del Gobierno a A24.com, el oficialismo impulsará mientras tanto, la Ley de Glaciares y el nuevo proyecto de financiamiento universitario, que Milei incluyó a último momento al extender el período de sesiones extraordinarias. De todos modos, todavía había dudas sobre cuándo serán debatidos, el primero en el Senado y el segundo en la Cámara de Diputados.

De conseguir dictamenes de comisiones el próximo martes y miércoles en el Senado, serían incluidos en la misma sesión del viernes 27 de la Cámara Alta.

En taanto, la Ley de financiamiento universitario comenzaría a ser tratada la semana que viene en Diputados, aunque en el Gobierno dudaban si alcanzará el tiempo para conseguir dictamen de comisión antes del viernes. De no lograrlo, analizan convocar a otra sesión para el sábado 28. De confirmarse, sería la tercera vez que el Congreso sesione un día sábado desde el regreso de la democracia.

Sin embargo, para esas dos normas, el oficialismo debe negociar primero con sus aliados los dictámenes de comisiones, que se debatirán la semana que viene.

Admiten cerca del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que ambos proyectos a lo sumo conseguirán una media sanción en la Cámara Baja la última semana de extraordinarias.

Sobre el debate de la reforma a ley de glaciares, el Gobierno la considera incluso más importante que la reforma laboral por el nivel de inversiones en minería y recursos energéticos que espera habilitar para empresas mmultinacionales.

Sin embargo, el tema amenaza con convertirse en una fuerte polémica con sectores no solo de la oposición, sino de la sociedad civil y organizaciones ambientalistas, que reclaman que se protejan los recursos naturales.

En ese marco, la Comisión Episcopal de Pastoral Social, organismo de la Conferencia Episcopal Argentina (máxima autoridad de la Iglesia Católica en el país), publicó una carta abierta dirigida a diputados y senadores nacionales ante la posibilidad de que se modifique la Ley Nº 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.

En el texto, la Iglesia Católica expresó su “profunda preocupación” y exhortó a “anteponer el bien común a los intereses particulares”, en un contexto en el que distintas voces del arco político plantean revisar la normativa vigente.

En la carta, la Pastoral Social recordó que la actual Ley de Glaciares “establece un piso de protección que no puede ser relativizado en favor de intereses sectoriales o de corto plazo” y subrayó que la norma representa “un hito fundamental en la protección de reservas estratégicas de agua dulce, ecosistemas únicos y un patrimonio natural de valor incalculable para las generaciones presentes y futuras”.