El Gobierno aclara que "la salida de la OMS no afectará la calidad del sistema sanitario" de Argentina

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Mariolugones_ar/status/2033957463410589727?s=20&partner=&hide_thread=false Hoy se formalizó la salida de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud. Hace un año tomamos esta decisión soberana, encomendada por el Presidente @JMilei, que pone en primer lugar la salud de los argentinos y la capacidad del país de definir sus propias políticas… https://t.co/ksAKmp2IYs — Mario Lugones (@Mariolugones_ar) March 17, 2026

"Son el ejemplo más claro de un enfoque que priorizó la política por sobre la ciencia", dijo Lugones.

¿Cuánto ahorrará Argentina por dejar de ser miembro de la OMS?

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Fuentes del Ministerio de Salud consultadas por A24.com, agregaron que la salida de la OMS significará para Argentina "un ahorro por dejar de pagar la cuota de permanencia" que fuentes oficiales calcularon en unos "8 millones de dólares por año".

En la cartera de Salud, confirmaron a A24.com que el Gobierno argentino continuará formando parte de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y "cooperando a nivel bilateral en salud" con países y organizaciones que "respetan la soberanía y se basan en evidencia científica".

Aclararon que la medida no afectará a la normal provisión de vacunas y demás medicamentos que forman parte del calendario oficial" que según aseguraron, "el Ministerio seguirá comprando a través de licitaciones públicas" para su distribución gratuita a las provincias, como son el caso de la campaña antigripal.

En ese marco, mencionan no solo la OPS sino acuerdos bilaterales con otros países como los Estados Unidos, con el que Milei acaba de firmar un acuerdo comercial que incluye entre otros puntos, una apertura a las importaciones y exhortaciones de medicamentos, y la modificación a las leyes de patentes y de marcas, que permitirán la llegada de medicamentos y laboratorios norteamericanos.

También implica modificaciones en el rol de la ANMAT como organismo de control de calidad de los medicamentos y vacunas, indicaron las fuentes consultadas por A24.com.

¿Qué implica la salida de la OMS?

La determinación formalizada en una carta enviada al organismo internacional por el canciller Pablo Quirno, implica que Argentina dejará de recibir asistencia técnica, fondos y participación en redes de información epidemiológica y foros técnicos coordinados por la Organización Mundial de la Salud, un organismo paralelo pero alineado a las Naciones Unidas.

Por eso, el Gobierno anticipó que buscará acuerdos bilaterales y reforzará mecanismos propios para la vigilancia epidemiológica y la cooperación internacional.

Aunque la decisión se oficializó este martes 17 de marzo, el presidente Javier Milei había anunciado la decisión de abandonar la OMS en mayo del año pasado, en el marco de la visita del secretario de Salud y Servicios Sociales de los Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr. y también en otros foros internacionales como la ONU.

La administración de Javier Milei sostiene que la salida responde a profundas discrepancias con la agenda y el enfoque sanitario del organismo internacional, objetivos que buscará reemplazar mediante una cooperación regional directa y el mantenimiento de su membresía en la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

La apertura del mercado de medicamentos a través del acuerdo comercial con EE. UU. incluye medidas de desregulación para que laboratorios farmacéuticos con sede en Argentina, tanto nacionales como internacionales, puedan establecer cupos de exportación que permitan aumentar el volumen de ventas a través del Fondo Rotatorio de la OPS.

Este mecanismo, que hasta la fecha se ocupaba de comercializar vacunas, sumará ahora medicamentos de alto costo producidos localmente, confirmaron las fuentes consultadas.

En tanto, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), además de continuar con sus funciones de registro de fármacos en el país, sería habilitada para ampliar el rango de sus autorizaciones, para que sean aceptadas automáticamente por los países que como EE.UU. participan en compras conjuntas mediante el Fondo Rotatorio de la OPS.

Todas esas medidas forman parte del acuerdo comercial con EE.UU. que -tal como había anticipado A24.com- el Gobierno espera terminar de traducir para enviar para su debate y aprobación en el Congreso, y que incluye un plan de reformas y desregulaciones que también impulsa el Poder Ejecutivo nacional a través de decretos y resoluciones que tiene a su cargo el ministerio de Desregulación de Federico Sturzenegger, entre otras áreas.