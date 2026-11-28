Parece que a la pareja poco le importa lo que digan y que está decidida a darle rienda suelta a este amor que empieza a nacer.

Quién es Marcelo González, el nuevo novio de María Susini

Marcelo González es empresario teatral, representante de Abel Pintos y socio del cantante en la productora Plan Divino. Su nombre tomó repercusión después de que Pepe Ochoa contara en LAM que está en pareja con María Susini.

González es dueño del Teatro Tronador de Mar del Plata, donde Pintos se presentó en distintas temporadas. En el verano de 2025, la sala programó cuatro conciertos del cantante y también recibió a Gabriel “el Puma” Goity con Cyrano y a Pompeyo Audivert con Habitación Macbeth.

Además de su trabajo en el espectáculo, hizo carrera en los medios y estuvo al frente de CNN Radio Argentina. En una entrevista con Revista Central, recordó que durante su infancia dormía en el piso de la casa de sus abuelos y vendía Titas en el colectivo, mucho antes de dedicarse a la producción de espectáculos.