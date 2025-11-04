En vivo Radio La Red
Política
Gobierno
Hospital Garrahan
AUMENTO SALARIAL

El Gobierno anunció un aumento salarial del 60% para todo el personal del Hospital Garrahan

Es sobre la asignación básica, por lo que en el sueldo de bolsillo será de entre el 35% y el 40%. Y es aparte del bono fijo que otorgó en septiembre.

El Gobierno anunció un aumento salarial del 60% para todo el personal del Hospital Garrahan. (Foto: archivo)

El Hospital Garrahan anunció un incremento salarial del 60% en la asignación básica para la totalidad de su personal. El aumento alcanzará a trabajadores de planta, contratados bajo régimen de empleo público, becarios y residentes con Beca Institución, e impactará de manera retroactiva al mes de octubre.

Leé también Conflicto en el Hospital Garrahan: por qué persiste el paro de 48 horas a pesar del aumento salarial
Conflicto en el Garrahan: a pesar del aumento salarial persiste el paro por 48 horas

Desde la institución informaron que la medida “consolida el proceso de mejora iniciado en diciembre de 2023 con la nueva gestión nacional”, que incluyó acciones de orden, transparencia y eficiencia administrativa.

El comunicado oficial destaca que el aumento representa un reconocimiento directo al compromiso de quienes sostienen la atención de los niños y niñas de todo el país, en un contexto sanitario y económico complejo.

Hospital Garrahan

El nuevo esquema de actualización salarial se suma a los bonos extraordinarios otorgados en septiembre: $450.000 mensuales para el personal asistencial, y $350.000 para el personal no asistencial.

Ambos beneficios se financiaron con recursos propios del hospital, sin afectar su equilibrio presupuestario.

Las autoridades destacaron que la política salarial busca recuperar el poder adquisitivo del equipo de salud y “fortalecer la estructura de trabajo que permite mantener los estándares de calidad que caracterizan al Garrahan”.

Comunicado del Garrahan: “La eficiencia no es una palabra vacía”

En su comunicado, el hospital subrayó que “la eficiencia no es una palabra vacía: es lo que hace posible cuidar mejor a quienes todos los días cuidan a los niños de este país”.

El texto remarca que el incremento salarial “es fruto del esfuerzo conjunto entre la administración y los trabajadores, que mantuvieron su compromiso incluso en momentos adversos”.

Desde la dirección señalaron que el Garrahan fue “utilizado como bandera política” en años recientes, lo que derivó en tensiones gremiales y en un clima laboral difícil.

Aun así, el personal “siguió garantizando la atención y la salud de los niños sin interrupciones”, recalcaron.

Retroactividad y financiamiento

El incremento se aplicará con retroactividad a octubre, y los trabajadores verán el ajuste reflejado en los próximos recibos de sueldo.

El hospital aseguró que ya cuenta con los recursos necesarios para efectuar el pago, mientras se acreditan los fondos correspondientes del Gobierno Nacional.

Esta decisión busca evitar demoras administrativas y garantizar que los aumentos lleguen “en tiempo y forma”.

Historia del Hospital Garrahan

Desde su creación en 1987, el Hospital Garrahan es un emblema de la salud pública argentina. Atiende a miles de niños y niñas de todo el país, y su modelo de gestión suele ser referencia para otras instituciones sanitarias.

El nuevo aumento salarial, según destacaron las autoridades, forma parte de un plan integral de fortalecimiento institucional que apunta a consolidar la sustentabilidad del hospital, mejorar la infraestructura y promover la capacitación continua del personal.

“El Garrahan crece y demuestra que con responsabilidad y eficiencia, el mérito y el esfuerzo vuelven a tener sentido”, concluye el comunicado.

El Gobierno convocó al Consejo del Salario para definir un nuevo aumento del sueldo mínimo

