El Gobierno anunció un aumento salarial del 60% para todo el personal del Hospital Garrahan

Ambos beneficios se financiaron con recursos propios del hospital, sin afectar su equilibrio presupuestario.

Las autoridades destacaron que la política salarial busca recuperar el poder adquisitivo del equipo de salud y “fortalecer la estructura de trabajo que permite mantener los estándares de calidad que caracterizan al Garrahan”.

Comunicado del Garrahan: “La eficiencia no es una palabra vacía”

En su comunicado, el hospital subrayó que “la eficiencia no es una palabra vacía: es lo que hace posible cuidar mejor a quienes todos los días cuidan a los niños de este país”.

El texto remarca que el incremento salarial “es fruto del esfuerzo conjunto entre la administración y los trabajadores, que mantuvieron su compromiso incluso en momentos adversos”.

Desde la dirección señalaron que el Garrahan fue “utilizado como bandera política” en años recientes, lo que derivó en tensiones gremiales y en un clima laboral difícil.

Aun así, el personal “siguió garantizando la atención y la salud de los niños sin interrupciones”, recalcaron.

Retroactividad y financiamiento

El incremento se aplicará con retroactividad a octubre, y los trabajadores verán el ajuste reflejado en los próximos recibos de sueldo.

El hospital aseguró que ya cuenta con los recursos necesarios para efectuar el pago, mientras se acreditan los fondos correspondientes del Gobierno Nacional.

Esta decisión busca evitar demoras administrativas y garantizar que los aumentos lleguen “en tiempo y forma”.

Historia del Hospital Garrahan

Desde su creación en 1987, el Hospital Garrahan es un emblema de la salud pública argentina. Atiende a miles de niños y niñas de todo el país, y su modelo de gestión suele ser referencia para otras instituciones sanitarias.

El nuevo aumento salarial, según destacaron las autoridades, forma parte de un plan integral de fortalecimiento institucional que apunta a consolidar la sustentabilidad del hospital, mejorar la infraestructura y promover la capacitación continua del personal.

“El Garrahan crece y demuestra que con responsabilidad y eficiencia, el mérito y el esfuerzo vuelven a tener sentido”, concluye el comunicado.