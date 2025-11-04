En vivo Radio La Red
Política
Casa Rosada
Manuel Adorni
Casa Rosada

Adorni y Francos se reunieron en Casa Rosada: despedida de funcionarios salientes y traspaso de la gestión

Tras la renuncia a la jefatura de Gabinete, Guillermo Francos volvió este martes a la Casa Rosada para reunirse con su sucesor, Manuel Adorni y concretar el traspaso de la gestión. La despedida de los funcionarios que se van y los que llegan.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
Transición en el Gabinete de Milei: Manuel Adorni y Guillermo Francos se reunieron en Casa Rosada. Foto: Presidencia

Tras renunciar el viernes a la jefatura de Gabinete después de un año y medio de gestión con el presidente Javier Milei, Guillermo Francos volvió este martes a la Casa Rosada para reunirse con su sucesor, Manuel Adorni para "coordinar la transición de los temas y proyectos vinculados a su cartera".

Durante el encuentro, "dialogaron sobre la implementación de las reformas estructurales que el Gobierno impulsará con la nueva conformación del Congreso", informó el gobierno en un breve comunicado oficial.

La despedida de los funcionarios que se van y el desembarco de los que llegan en sus reemplazos alcanzaban no solo a los que ocupaban despachos en la jefatura de Gabinete, sino también en el Ministerio del Interior.

Por eso, del encuentro que se desarrolló esta mañana en el despacho del jefe de Gabinete en la planta baja, también se reunieron el saliente ministro del interior, Lisandro Catalán con su sucesor designado, Diego Santilli.

Francos y Catalán se despidieron de sus colaboradores y los presentaron a Adorni en una transición acordada. Pero no se cruzó con el presidente Javier Milei, quien permanecía en la residencia de Olivos hasta el mediodía, cuando a las 13 hs reciba a los diputados y senadores de La Libertad Avanza electos en las elecciones del 26 de octubre.

lisandro-catalan

Según pudo saber A24.com Francos renunció el pasado viernes luego de reclamarle una ratificación que nunca llegó de parte del presidente Javier Milei, en medio de un clima de rumores sobre su reemplazo en la jefatura de Gabinete. Esto terminó debilitándolo no solo internamente sino también, frente a las negociaciones que había convocado en una cumbre con gobernadores para buscar consensos a las reformas que encarará el gobierno a partir del 10 de diciembre.

Francos no tuvo su despedida del gabinete de Milei, que se reunió el lunes en Casa Rosada con el ya designado Manuel Adorni, y eligió este martes para pasar a buscar sus cosas y despedirse de sus equipos en las oficinas de Balcarce 50.

La despedida se da un día antes de que Milei le tome juramento a Adorni como el nuevo jefe de Gabinete, en un acto previsto para este miércoles a la mañana en el Salón Blanco.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GAFrancosOk/status/1984412990918066178&partner=&hide_thread=false

Noticia en Desarrollo

Por Stella Gárnica
