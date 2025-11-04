Adorni y Francos se reunieron en Casa Rosada: despedida de funcionarios salientes y traspaso de la gestión

Francos y Catalán se despidieron de sus colaboradores y los presentaron a Adorni en una transición acordada. Pero no se cruzó con el presidente Javier Milei, quien permanecía en la residencia de Olivos hasta el mediodía, cuando a las 13 hs reciba a los diputados y senadores de La Libertad Avanza electos en las elecciones del 26 de octubre.

Según pudo saber A24.com Francos renunció el pasado viernes luego de reclamarle una ratificación que nunca llegó de parte del presidente Javier Milei, en medio de un clima de rumores sobre su reemplazo en la jefatura de Gabinete. Esto terminó debilitándolo no solo internamente sino también, frente a las negociaciones que había convocado en una cumbre con gobernadores para buscar consensos a las reformas que encarará el gobierno a partir del 10 de diciembre.

Francos no tuvo su despedida del gabinete de Milei, que se reunió el lunes en Casa Rosada con el ya designado Manuel Adorni, y eligió este martes para pasar a buscar sus cosas y despedirse de sus equipos en las oficinas de Balcarce 50.

La despedida se da un día antes de que Milei le tome juramento a Adorni como el nuevo jefe de Gabinete, en un acto previsto para este miércoles a la mañana en el Salón Blanco.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GAFrancosOk/status/1984412990918066178&partner=&hide_thread=false Señor Presidente de la Nación

Ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional, me dirijo a Usted con el objeto de presentarle mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros, para que pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno… — Guillermo Francos (@GAFrancosOk) November 1, 2025

