El Gobierno avanza con las auditorías a las universidades en medio de tomas de facultades y el paro docente

Desde el Poder Ejecutivo argumentan la necesidad de auditar a las universidades públicas para conocer los gastos; sin embargo, desde la asunción del Presidente no se había puesto en funcionamiento el organismo a cargo de este procedimiento, la Auditoría General de la Nación (AGN).

En consecuencia, este lunes el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, firmó un dictamen que habilita a la SIGEN a auditar las universidades públicas nacionales.

El procurador del Tesoro autorizó a la SIGEN a auditar universidades

Entre las fundamentaciones para habilitar este procedimiento, el Procurador informó que el sistema de control interno previsto está incluido en la Ley de Administración Financiera y de los Sistema de Control del Sector Pública Nacional N° 24.156 y de aplicación a las Universidades Nacionales sin contradecir ni vulnerar la autonomía funcional y la autarquía administrativa- financiera que les reconoce la Constitucional Nacional, reglamentada a través de la Ley de Educación Superior 24.521.

La resolución fue informada a la secretaría de Educación del ministerio de Capital Humano, como respuesta a una solicitud del bloque parlamentario del PRO al Gobierno nacional.

Tomas de edificios y protestas contra las medidas del Gobierno

La comunidad educativa continúa en alerta en todo el país a pocos días de que el Congreso Nacional acompañara el veto de Javier Milei contra el financiamiento universitario. Desde la semana pasada, algunas universidades nacionales fueron tomadas por los estudiantes y los docentes anunciaron un nuevo paro.

Luego del fin de semana largo, esta semana se reactiva el conflicto con asambleas durante la tarde del lunes en todas las facultades de la UBA, clases públicas con cortes de calles y vigilias en varios edificios.

medicina uba asamblea.jpg Asamblea en Facultad de Medicina, UBA.

En las últimas horas de este lunes, varias facultades de la UBA se expresaron en contra de las medidas del Gobierno nacional. Estudiantes de la facultad de Ingeniería aprobaron la toma del edificio en una asamblea, mientras que un grupo de Arquitectura y Exactas, facultades que se encuentran en Ciudad Universitaria, se movilizaron hasta la autopista Lugones.

La semana pasada, universidades de todo el país fueron tomadas por los estudiantes luego de que la Cámara de Diputados no reuniera los votos necesarios para rechazar el veto del presidente Javier Milei contra el financiamiento universitario, una ley que había sido aprobada por ambas cámaras del Congreso.

Horas después de esta noticia que afectó a la comunidad educativa nacional, centros de estudiantes de distintos puntos del país se manifestaron en contra y en algunos casos llevaron adelante la toma de los edificios de las casas de altos estudios.

Por su parte, los docentes universitarios anunciaron un paro de 24 horas para el jueves 17 de octubre. La Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) lo confirmó a través de sus redes sociales, donde señaló que "sin salarios dignos, no hay universidades de calidad".

El presidente Javier Milei aclaró que la universidad seguirá siendo pública y gratuita

En medio del conflicto por el financiamiento universitario, que por estas horas se agravó a partir de las tomas de facultades en todo el país, el presidente, Javier Milei, intentó este martes bajar el tono a la polémica. “La universidad va a seguir siendo pública y no arancelada, eso no se toca”, afirmó.

En la misma línea, amplió: “No está en discusión la universidad pública ni el no arancelamiento, porque gratuita no es. Alguien la está pagando, la pagan mayormente los que no van. El que va es un beneficiario neto; el que no va es un pagador neto. Gratis no es”.

el-presidente-al-momento-de-suscribir-el-pacto-de-mayo-este-martes-en-tucuman-foto-presidenciana-WNO3ASJ4WNGE5AIM6YP5HJBQWY.avif El presidente Javier Milei aseguró que las universidades seguirán siendo gratuitas.

Asimismo, reveló que lo que se debate son las auditorias a las universidades para analizar el uso de los fondos. “¿Todos estos que defienden y hacen este revuelo acaso están a favor de que se utilicen las universidades políticamente para robar en beneficio de determinados delincuentes de la política? ¿Están a favor del robo?”, se preguntó.

“Lo único que estoy diciendo es que como esto está siendo pagado por todos, corresponde que esos fondos sean auditados, porque los impuestos no se pagan voluntariamente, sino a punta de pistola”, remarcó.

Luego, el mandatario insistió: “¿Por qué no quieren ser auditados sin no están en discusión la universidad pública, si no está en discusión que es no arancelada? ¿Tanto problema porque los queremos auditar?”.

“No quieren ser auditados los que están sucios. Todo este revuelo es tomar una causa noble y ocultar los curros de los delincuentes”, sintetizó.