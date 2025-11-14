En vivo Radio La Red
ACUERDO COMERCIAL CON ESTADOS UNIDOS

El Gobierno bonaerense se pronunció sobre el acuerdo con Estados Unidos y advirtió por el impacto en la Provincia

El ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, cuestionó el acuerdo comercial que el Gobierno nacional anunció con Estados Unidos y advirtió que la provincia será una de las más afectadas por su impacto en la industria.

El gobierno bonaerense reaccionó este viernes al anuncio del nuevo acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos que difundió la administración de Donald Trump. La primera lectura oficial llegó desde el Ministerio de Producción provincial y estuvo cargada de críticas por el impacto que, advierten, podría tener en el entramado industrial bonaerense.

El ministro Augusto Costa calificó el entendimiento como un paso más dentro de una política nacional que, según sostuvo, combina "ajuste y destrucción de empleo". En declaraciones radiales afirmó que “este acuerdo pega de lleno en la provincia de Buenos Aires y se suma a la política de ajuste y de destrucción del empleo que venimos viendo. Es muy preocupante, realmente”. También sostuvo que la iniciativa se inserta en una estrategia internacional que, a su juicio, compromete la soberanía. “Es parte de esta estrategia ruinosa de subordinación y entrega de soberanía que viene desplegando Milei”, señaló.

trump milei

El funcionario subrayó que el "alineamiento incondicional con Estados Unidos" puede afectar sectores productivos que compiten de manera directa con empresas norteamericanas. “Va a comprometer mucho la industria, el desarrollo tecnológico, la posibilidad de agregar más valor en nuestro país”, remarcó. Costa insistió en que el territorio bonaerense será uno de los puntos más sensibles frente a la nueva etapa comercial.

Costas sostuvo que el entendimiento “es un marco de acuerdo que a los fines prácticos no quiere decir mucho pero muestra una agenda muy clara de a donde quiere avanzar el gobierno de Milei en su política internacional y que se da en el contexto de un mundo convulsionado”.

Costa repitió que el sector industrial puede ser uno de los más afectados porque en muchos casos compite con Estados Unidos y volvió a poner el foco en el impacto que puede tener el acuerdo en todo el territorio bonaerense. El ministro insistió en que Buenos Aires es la provincia que "aporta el 50% de los bienes industriales de Argentina, este acuerdo pega de lleno en la Provincia y se suma a toda esta política de ajuste y destrucción de empleo y es muy preocupante”.

Las críticas también alcanzaron al ministro de Economía, Luis Caputo. Costa cuestionó que, horas antes del anuncio del acuerdo, Caputo hablara ante la UIA. Según planteó, “más preocupante aún es que se anuncie (el acuerdo) el mismo día que el ministro se presenta ante la UIA y no menciona ni una vez la palabra industria o política industrial”. En ese sentido consideró que “estamos ante un gobierno que está desindustrializando la Argentina”.

El acuerdo comercial con Estados Unidos

El acuerdo fue formalizado por la Casa Blanca mediante un comunicado oficial. La difusión coincidió con una reunión en Washington entre el canciller Pablo Quirno y el secretario de Estado Marco Rubio. Quirno, que venía manteniendo conversaciones desde el día anterior con el representante de Comercio Jamieson Greer, celebró el avance y aseguró en redes que el entendimiento “crea las condiciones para aumentar las inversiones de Estados Unidos en Argentina”. También destacó que “incluye reducción de tarifas para industrias claves aumentando el comercio bilateral entre ambos países”.

El Gobierno de Estados Unidos destacó que el pacto forma parte de una estrategia de fortalecimiento del vínculo económico. Según la comunicación, el objetivo es “fortalecer y equilibrar la alianza económica” y “profundizar la cooperación bilateral en materia de comercio e inversión”. El documento menciona la intención de generar un entorno transparente para la actividad comercial y la innovación, aunque aclara que todavía quedan definiciones pendientes para completar el texto final.

El acuerdo abarca temas como aranceles, barreras no arancelarias, normas técnicas, propiedad intelectual, acceso agrícola, condiciones laborales, medio ambiente, seguridad económica, oportunidades de negocios, funcionamiento de empresas estatales, subsidios y comercio digital.

