El Gobierno buscó invisibilizar el paro de transportes y lo calificó de "político"

Mientras, las calles porteñas se veían casi desiertas por la falta de transeúntes y la falta de trenes, la Casa Rosada lucía semidesierta, con escasos funcionarios, entre ellos, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el asesor presidencial, Santiago Caputo. El mensaje del Gobierno se concentró con críticas en redes sociales a los sindicalistas "Pablo Moyano y Pablo Biró", dos de los principales convocantes a la protesta.

Todos en la Casa Rosada se alinearon a las declaraciones del secretario de Transporte, Franco Moggeta, quien fue el primer vocero oficial del gobierno y calificó el paro de "político" y se esperaba a que termine el paro para que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos haga una evaluación oficial sobre el grado de acatamiento.

"El paro convocado por los gremios responde más a razones políticas que técnicas. Estas medidas de fuerza, promovidas por la casta sindical, están afectando directamente a la población, particularmente en sectores sensibles como el transporte y la educación. La naturaleza política de esta medida solo incrementa el costo para los ciudadanos, quienes son los principales perjudicados en este contexto", dijo una fuente del ministerio de Capital Humano a A24.com.

En esa línea discursiva, salió el secretario de Transporte, Franco Mogetta, uno de los primeros en hablar del paro: “Son los jinetes del atraso, los pilotos de un tren fantasma, que con todos sus temas económicos resueltos, lo único que hacen es tratar de cuidar esos privilegios que fueron logrando con los últimos gobierno y que no tiene nada que ver con mejorarle la vida a nadie”, sostuvo el funcionario en declaraciones a Radio Mitre.

Mogetta, habló de un “boicot político” de un grupo funcional a un sector “que está tratando de organizarse para complicarle la vida a un Gobierno que no para de crecer”.

Las críticas del Gobierno al paro en redes sociales

En un clima de extrema tensión, en una jornada que fueron convocadas distintas protestas y cortes de calles anunciados por organizaciones piqueteras y empleados estatales y las centrales sindicales opositoras, en Casa Rosada tuvieron menor repercusión de lo esperado.

Milei compartió varios mensajes de funcionarios y de medios de comunicación en la red social X en contra del nuevo paro en contra del Gobierno, pero evitó referirse al mismo en su discurso en Córdoba.

Después de su discurso en Córdoba, Milei emprendió de inmediato su regreso a Buenos Aires. "El paro del transporte no es contra Milei. Es contra los trabajadores. Afecta a los que hoy no pueden ir a laburar, a los que tienen un turno médico, una operación, un examen, etc. Los mismos de siempre complicándole la vida a la gente", reposteó Milei un tuit del subsecretario de Comunicación de Presidencia, Javier Lanari esta mañana.

El faraón limitaba la libertad de las personas alegando que lo hacía,para defender, "el derecho y el bienestar de la clase obrera y los trabajadores". Pero en realidad, lo único que le interesaba a la "casta" egipcia, era robarle el dinero a mansalva a la gente de bien. VLLC! pic.twitter.com/Fmkt3RgNW5 — El fenómeno barrial (@mileibarrial) October 30, 2024

El mensaje cuestionando a los sindicalistas por defender "sus privilegios y perjudicar a los trabajadores", ya lo había anticipado el vocero presidencial, Manuel Adorni en su conferencia de prensa del martes.

El paro del transporte no es contra Milei. Es contra los trabajadores. Afecta a los que hoy no pueden ir a laburar, a los que tienen un turno médico, una operación, un exámen, etc. Los mismos de siempre complicándole la vida a la gente... — Javier Lanari (@javierlanari) October 30, 2024

El reclamo de todos los transportistas coincide con los de los empleados estatales, docentes, aeronavegantes, y piqueteros: que el gobierno impulse un aumento de salarios e ingresos de los planes sociales que quedaron debajo de la inflación interanual.

El Gobierno rechazaba hasta ahora los reclamos y aseguraba que "los salarios le ganaron a la inflación" desde el mes de marzo, cuando los aumentos de precios empezaron una curva de desaceleración, y los ingresos de los trabajadores recibieron recomposiciones a través de las paritarias.

Pero en medio del paro, algo cambió y envió señales a algunos de los gremios como los estatales y los choferes de colectivos de la UTA para intentar avanzar en negociaciones paritarias.

Por un lado, la Secretaría de Trabajo, convocó a empresarios de colectivos y el gremio de choferes de la UTA, para intentar arribar a un acuerdo en un desesperado intento para que los choferes de colectivos levanten el paro convocado para este jueves.

Por otro lado, en medio del paro de ATE y de los trabajadores de la AFIP, la Secretaría de Trabajo convocó este mismo miércoles a "una audiencia de emergencia para este jueves, para iniciar negociaciones paritarias con los estatales". Fue después de dictar conciliación obligatoria que dejó stand by el paro y los despidos en la AFIP anunciados esta semana por el Gobierno.

ÚLTIMO MOMENTO!!

EN MEDIO DEL PARO DE ATE, MILEI LLAMÓ A PARITARIAS!!



SE PREPARA OTRA TRAICIÓN A LOS ESTATALES!!



La medida de fuerza, su alta adhesión y la multitudinaria movilización permitieron reabrir las paritarias. Se prepara otra traición a los estatales. Ya fue miserable… pic.twitter.com/ZIrdxh0Prd — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) October 30, 2024

En su estrategia de salir a embestir en contra los sindicalistas, a los que acusa de ser "la casta" que busca debilitar al Gobierno, la secretaría de Transporte publicó carteles en las estaciones de trenes como Constitución, adonde se espera una de las principales movilizaciones esta tarde, en los que llaman a los usuarios de ferrocarriles a denunciar a los sindicalistas que los obligan a parar, a través de una llamada a la línea de denuncias gratuitas 134.

"Los sindicalistas no te dejan trabajar. Por medida de fuerza de los gremialistas Moyano y Biró para cuidar sus privilegios, este miércoles no habrá servicio de transporte. Si te obligan a parar, llamá al 134", dice el cartel que también reposteó Milei en su cuenta de X.