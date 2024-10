El Gobierno enfrenta dos jornadas de paros masivos e intenta desactivarlos y deslegitimarlos

En ese clima de creciente tensión social, la Secretaría de Trabajo dependiente del ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, admiten que "es un hecho" el paro de trenes y camioneros convocado para este miércoles 30, pero intentan desactivar la protesta de colectiveros del gremio de la UTA del jueves 31.

La postura de la Casa Rosada fue expuesta este martes por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien dijo en conferencia de prensa ante periodistas acreditados en Casa Rosada que "los gremios que paran esta semana son parte de los sectores que buscan defender los privilegios de la casta" y "que perjudican a los argentinos que quieren trabajar".

"Los que paran no hacen más que definir algo que ya sabemos: paran los privilegiados, los que pueden darse el lujo de parar porque los argentinos de bien, de trabajo, que queremos vivir en un país mejor, no tenemos esa posibilidad, ya demás, no queremos parar", dijo Adorni y apuntó contra "los gremios de Aeronáuticos y pilotos de Pedro Biró, los camioneros de Moyano, los de la AFIP y los estatales de ATE y la Unión Ferroviaria.

Adorni defendió el ajuste del Estado que está haciendo el Gobierno, al señalar que "si no tuviera los representantes de intereses sectorizados y corporizados protestando frente a sus oficinas significaría no solo que está haciendo mal su trabajo, sino que le estaría fallando al pueblo argentino que lo votó".

"Los gremios que paran son el gremio de aeronavegantes y el gremio de pilotos de Pedro Biró que es obvio que se resisten a perder sus privilegios, sus pasajes gratuitos en clase ejecutiva para ellos y sus familias, más todo lo que ya comentamos que ocurre con ese gremio", arremetió Adorni.

Y agregó: "el gremio de Moyano, que es básicamente en defensa de Biró, no hay otra razón, porque en definitiva son lo mismo, son grandes defensores de los privilegios de unos pocos en perjuicio de la gran mayoría de los argentinos. El gremio de AFIP que pretende seguir con el privilegio de los cargos hereditarios, el de estatales, ATE que se resisten a exámenes de idoneidad o el de la Unión Ferroviaria que defiende servicios que brinda en una calidad peor que hace medio siglo".

trenes-y-colectivos-2jpg.webp Comenzó el paro nacional de transporte: la odisea para volver a casa. (Foto: archivo)

En tanto, fuentes de la Secretaría de Trabajo a cargo de Julio Cordero, confirmaron este martes a A24.com que convocaron a "una audiencia este miércoles en la que participan las dos partes", empresarios de empresas de colectivos y el gremio de la UTA para "tratar de llegar a un acuerdo".

En representación del Gobierno asistirán autoridades del área de regulación del Trabajo, ya que Cordero se encuentra de viaje.

Sin embargo, desde el Gobierno aclaran que "ya está vencido el plazo de la conciliación obligatoria" en el caso del paro de colectiveros y "no dan los tiempos" para dictar una nueva medida de ese tipo.

"La intención es llegar a un acuerdo", dicen. Colectiveros reclaman un 25 % de aumento salarial, que, consideran, quedaron debajo de la inflación. Pero desde Trabajo señalan que la negociación es entre las partes y el Gobierno no tiene injerencia en el tema, solo intentar que lleguen a un acuerdo entre las partes.

Otras fuentes no descartaban la posibilidad de que desde la Secretaría de Transporte se habilite a las empresas a trasladar a un aumento en los boletos el eventual aumento salarial de los choferes.

La Casa Rosada no descarta dictar conciliación obligatoria ante el paro en la AFIP

En tanto, después de una jornada de protestas y marchas a la Casa Rosada en contra de la disolución y despidos en la AFIP, una alta fuente cercana al presidente Javier Milei no descartó la posibilidad de que las nuevas autoridades de la ARCA, inicien negociaciones con los empleados para intentar controlar el caos administrativo que derivó de la disolución de la AFIP y su reemplazo el organismo que incluye dos nuevas agencias de recaudación impositiva y aduanera (DGI y DGA).

Aunque en el gobierno no descartan la posibilidad de dictar una conciliación obligatoria “para ordenar la situación” en la ex AFIP, que ya abrió la instancia de jubilación anticipada de agentes después del anuncio del Gobierno de reducir un 35 % la planta de trabajadores que serán despedidos o trasladados a otras dependencias del Estado.

El Gobierno, además, confía en que será central para el manejo de la crisis el desembarco de los nuevos directores del organismo, Andrés Vázquez, al frente de la Dirección General de Aduanas (DGA), y José Velis, como cabeza de la Dirección General Impositiva (DGI) que fueron designados el viernes y ya asumieron sus cargos.