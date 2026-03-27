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INVESTIGACIÓN

Vuelo de Adorni: la secretaria del piloto ratificó que el viaje lo pagó el periodista Grandio

La empleada que operó el viaje a Punta del Este declaró ante la Justicia y confirmó que el viaje fue abonado por el periodista Marcelo Grandio, en línea con el testimonio previo del piloto. La versión contradice lo sostenido públicamente por Adorni.

Vuelo de Adorni: la secretaria del piloto ratificó que el viaje lo pagó el periodista Grandio. (Foto: A24.com)

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La empleada, que intermediaba en la contratación de vuelos privados, brindó su testimonio bajo juramento. La testigo confirmó lo que había sostenido previamente Agustín Issin: el vuelo a Punta del Este fue abonado por Grandio, amigo del funcionario y vinculado a la TV Pública.

Según trascendió, la secretaria participó directamente en la logística del viaje: acompañó a Adorni y su familia tanto en la partida como en el regreso, como parte del servicio que ofrece la empresa.

Este detalle la convierte en una testigo clave, ya que tuvo contacto directo con los protagonistas del vuelo y podría aportar información adicional sobre cómo se organizó y financió el traslado.

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Chats, pagos demorados y una operatoria sin intervención del funcionario

Uno de los puntos más sensibles de la investigación está en la forma en que se pagó el vuelo. De acuerdo con lo declarado, las negociaciones se realizaron exclusivamente con Grandio, sin intervención directa de Adorni, y existen conversaciones por WhatsApp donde se coordina el pago del servicio.

El periodista abonó el vuelo con demora, tras reclamos de la empresa, y el dinero habría sido entregado a través de un tercero vinculado a su productora.

“En ningún momento hablaron con Adorni. Todo se hizo con Grandio”, surge de los testimonios incorporados a la causa.

Una contradicción directa con la versión pública de Adorni

El jefe de Gabinete había afirmado en distintas entrevistas que él mismo había pagado el viaje, al menos en parte. Sin embargo, los testimonios judiciales van en sentido contrario.

Esta contradicción es uno de los ejes que analiza el juez Ariel Lijo junto al fiscal Gerardo Pollicita, quienes buscan determinar si el caso configura dádivas o negociaciones incompatibles con la función pública.

Más medidas y una investigación que se amplía

Mientras se acumulan pruebas, la causa sigue avanzando. En paralelo, la PSA se presentó en el edificio de la TV Pública para buscar contratos vinculados a la productora de Grandio. Se solicitó información fiscal y comercial sobre el periodista y sus empresas.

Ahora, la Justicia analiza extender la investigación al patrimonio de Adorni, incluyendo propiedades no declaradas. El expediente ya no se limita al vuelo, sino que podría abarcar la totalidad de los bienes del funcionario.

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