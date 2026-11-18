En reemplazo de Mariana Fabbiani en DDM (América TV), Martín Candalaft abrió el ciclo para llevar tranquilidad sobre la salud de Mariano Chihade y darle fuerzas a la familia en este momento difícil.
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En DDM, Martín Candalaft abrió el ciclo refiriéndose a la salud del productor Mariano Chihade, el marido de Mariana Fabbiani.
En reemplazo de Mariana Fabbiani en DDM (América TV), Martín Candalaft abrió el ciclo para llevar tranquilidad sobre la salud de Mariano Chihade y darle fuerzas a la familia en este momento difícil.
La salud de Chihade generó profunda preocupación después de que lo internaran de urgencia en Fleni por una imagen nodular en el cerebro, un cuadro que requirió una cirugía exitosa de varias horas.
Ante este momento delicado, Candalaft tomó la conducción de DDM por la ausencia de Fabbiani, que acompaña a su esposo, y abrió el programa con un mensaje para tranquilizar a los televidentes sobre la evolución del dueño de Mandarina.
“En la familia de Mandarina, y cuando digo familia lo quiero remarcar porque en Mandarina somos una familia, no estamos pasando un buen momento por el estado de salud de Mariano Chihade”, dijo el panelista y conductor al aire.
Sin embargo, se mostró optimista: “La operación fue exitosa y eso nos trae un poquito de alivio en este momento tan angustiante que nos ha tocado vivir”.
El periodista contó cómo impactó la situación en todo el equipo y detalló el parte médico positivo tras la compleja operación a la que fue sometido en el centro de salud de Belgrano durante la jornada. “Nos tiene a todos muy mal, muy compungidos”, reveló sobre el ánimo de los trabajadores de Mandarina.
Con respecto a la ausencia de la conductora titular de DDM, Candalaft respaldó su decisión de priorizar a la familia: “Mariana no está acá, y no estuvo en toda la semana, porque por supuesto está haciendo lo que tiene que hacer, que es acompañar a Mariano”, sostuvo.
Para cerrar, el periodista envió afecto en nombre de todo el equipo de Mandarina: “Les mandamos un beso enorme a la familia de Mariana y Mariano, y a todos los que están acompañando en la clínica”. Y agregó: “Como dijo Mariana en su posteo, va a pasar”, antes de dar inicio a la emisión.
El parte médico, fechado en Buenos Aires el 18 de noviembre de 2026 y firmado por el doctor Hernán Cohen Arazi, director médico de la sede Belgrano de Fleni, informa sobre el estado de Mariano Chihade: “En el día de la fecha, el paciente Mariano Chihade fue intervenido quirúrgicamente en Fleni, sede Belgrano. La cirugía se desarrolló sin complicaciones”.
Y agrega: “Actualmente se encuentra en recuperación, con evolución favorable y acompañado por su familia”.