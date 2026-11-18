Sin embargo, se mostró optimista: “La operación fue exitosa y eso nos trae un poquito de alivio en este momento tan angustiante que nos ha tocado vivir”.

El periodista contó cómo impactó la situación en todo el equipo y detalló el parte médico positivo tras la compleja operación a la que fue sometido en el centro de salud de Belgrano durante la jornada. “Nos tiene a todos muy mal, muy compungidos”, reveló sobre el ánimo de los trabajadores de Mandarina.

Con respecto a la ausencia de la conductora titular de DDM, Candalaft respaldó su decisión de priorizar a la familia: “Mariana no está acá, y no estuvo en toda la semana, porque por supuesto está haciendo lo que tiene que hacer, que es acompañar a Mariano”, sostuvo.

Para cerrar, el periodista envió afecto en nombre de todo el equipo de Mandarina: “Les mandamos un beso enorme a la familia de Mariana y Mariano, y a todos los que están acompañando en la clínica”. Y agregó: “Como dijo Mariana en su posteo, va a pasar”, antes de dar inicio a la emisión.

Todo lo que dice el parte médico de Mariano Chihade tras la cirugía en Fleni

El parte médico, fechado en Buenos Aires el 18 de noviembre de 2026 y firmado por el doctor Hernán Cohen Arazi, director médico de la sede Belgrano de Fleni, informa sobre el estado de Mariano Chihade: “En el día de la fecha, el paciente Mariano Chihade fue intervenido quirúrgicamente en Fleni, sede Belgrano. La cirugía se desarrolló sin complicaciones”.

Y agrega: “Actualmente se encuentra en recuperación, con evolución favorable y acompañado por su familia”.