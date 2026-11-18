“Yo no la voy a perdonar nunca a la China Suárez lo que hizo con Eugenia Tobal. A partir de ese momento, en que dijo que Tobal había pedido a su bebito y dijo ‘a mí no me da lástima’, desde ese momento, yo a la China Suárez le hice la cruz ”, expresó.

Gorostidi también puso en discusión el éxito artístico que la China reivindicó en su descargo. Para sostener su postura, mencionó las funciones en el Gran Rex y aseguró que el público iba a ver a Lali Espósito y Peter Lanzani.

“Podes ser exitosa reina, pero exitosa no sos, sos una pobre fracasada, una mina que se lleva por la guita, que siempre tiene que ser devota al macho, y no llenaste nunca el Gran Rex, la gente iba a ver a Lali y Peter, por eso Lali es lo exitosa que es hoy, y vos sos una pobre mina”, cuestionó.