El Gobierno coordinó en Casa Rosada con jueces electorales de todo el país la implementación de la Boleta Única Papel

Posteriormente, Bejas indicó que "es muy importante que se escuche a quienes llevan adelante el proceso electoral con todas las complicaciones que tiene en las distintas áreas y regiones del país”.

En tanto, Castelnuovo aseveró que "esta reunión no es una reunión más, ya que estamos sellando un acuerdo tácito del gran compromiso que tenemos para con la sociedad, con las instituciones y en definitiva con la democracia”.

Por otra parte, Landívar calificó la implementación de la BUP como “un logro enorme”, y describió ante los jueces federales y secretarios electorales el desarrollo de las licitaciones e instrumentación del proceso electoral en sus diferentes aspectos.

Durante el encuentro, los funcionarios de la Vicejefatura del Interior y las autoridades CNE reafirmaron su compromiso de mantener un vínculo cercano con el objetivo de garantizar un nuevo proceso electoral exitoso en el marco de la puesta en marcha de la BUP.

El 1° de octubre de 2024 la Cámara de Diputados de la Nación sancionó la Ley 27.781 que modificó el Código Electoral Nacional e introdujo la BUP como instrumento de votación en elecciones nacionales. La BUP es una boleta de papel que incluye en una misma papeleta todas las categorías de cargos, y a todos los partidos políticos y alianzas que pueden ser elegidos en un acto electoral nacional.