Política
Gobierno
Casa Rosada
ELECCIONES NACIONALES

El Gobierno coordinó en Casa Rosada con jueces electorales de todo el país la implementación de la Boleta Única Papel

Autoridades nacionales y jueces electorales de 22 jurisdicciones se reunieron en Casa Rosada para fortalecer la coordinación institucional y avanzar en la puesta en marcha de la Boleta Única Papel, que será utilizada por primera vez en todo el país en las elecciones legislativas del próximo año.

El Gobierno se reunió hoy en Casa Rosada con las autoridades de la Cámara Nacional Electoral (CNE) y con los jueces federales y secretarios electorales de 22 jurisdicciones de todo país, con el objetivo de "fortalecer la coordinación institucional y profundizar sobre la implementación de la Boleta Única Papel (BUP)".

Leé también La Cámara de Diputados convirtió en ley la Boleta Única de Papel para elecciones nacionales
Diputado aprobó la boleta única de papel. 

La Vicejefatura de Gabinete del Interior -a través de la Subsecretaría de Asuntos Políticos y la Dirección Nacional Electoral (DINE)- estuvo a cargo del encuentro, del que participaron 18 jueces. Según indicó el Gobierno en un comunicado, el encuentro "tuvo como objetivo fortalecer la coordinación institucional y profundizar sobre la implementación de la Boleta Única Papel (BUP)", modalidad de votación que se "llevará a cabo por primera vez en toda la Argentina en el marco de una elección legislativa".

Del encuentro participaron el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán; la subsecretaria de Asuntos Políticos, Giselle Castelnuovo; y la titular de la DINE, Luz Landívar; junto al presidente de la CNE, Daniel Bejas; el vicepresidente, Alberto Dalla Vía; el juez de Cámara, Santiago Corcuera; y el resto de los jueces y secretarios electorales de todo el país.

“Nosotros sentimos que la Boleta Única Papel no fue un logro del Gobierno, sino un logro de todo el sistema político”, afirmó Catalán al inicio del encuentro, y agregó que “esta respuesta nos dota a los argentinos y la democracia argentina de un sistema mucho más transparente, eficiente e igualitario, que le permite a todos estar representados y al ciudadano elegir libremente”.

Posteriormente, Bejas indicó que "es muy importante que se escuche a quienes llevan adelante el proceso electoral con todas las complicaciones que tiene en las distintas áreas y regiones del país”.

En tanto, Castelnuovo aseveró que "esta reunión no es una reunión más, ya que estamos sellando un acuerdo tácito del gran compromiso que tenemos para con la sociedad, con las instituciones y en definitiva con la democracia”.

Por otra parte, Landívar calificó la implementación de la BUP como “un logro enorme”, y describió ante los jueces federales y secretarios electorales el desarrollo de las licitaciones e instrumentación del proceso electoral en sus diferentes aspectos.

Durante el encuentro, los funcionarios de la Vicejefatura del Interior y las autoridades CNE reafirmaron su compromiso de mantener un vínculo cercano con el objetivo de garantizar un nuevo proceso electoral exitoso en el marco de la puesta en marcha de la BUP.

El 1° de octubre de 2024 la Cámara de Diputados de la Nación sancionó la Ley 27.781 que modificó el Código Electoral Nacional e introdujo la BUP como instrumento de votación en elecciones nacionales. La BUP es una boleta de papel que incluye en una misma papeleta todas las categorías de cargos, y a todos los partidos políticos y alianzas que pueden ser elegidos en un acto electoral nacional.

