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El marido del ex de Sol Abraham explotó y lanzó una bomba: "Podría contar muchas cosas y tu castillo..."

El marido del ex de Sol Abraham reapareció en Instagram con un fuerte posteo contra la campeona de Gran Hermano, luego de su presencia en PH: Podemos Hablar, donde habló sobre cómo transitó su separación.

22 sept 2026, 16:43
El marido del ex de Sol Abraham explotó y lanzó una bomba: Podría contar muchas cosas y tu castillo...

El marido del ex de Sol Abraham explotó y lanzó una bomba: "Podría contar muchas cosas y tu castillo..."

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El marido del ex de Sol Abraham explotó y lanzó una bomba: "Podría contar muchas cosas y tu castillo..."

Sol Abraham habló en PH: Podemos Hablar (Telefe) sobre la separación de Marcelo Da Corte y contó que acompañó a su entonces marido cuando él le manifestó su atracción por hombres. También explicó que para ella la separación significó una transformación del vínculo y que ambos fueron felices durante el matrimonio.

A partir de esas declaraciones, Lautaro Marchesini, actual marido de Da Corte, reapareció en Instagram con un extenso mensaje en el que cuestionó duramente la exposición de la intimidad de la pareja por parte de la pareja.

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Cuando una persona no tiene contenido propio, termina haciendo de la vida y la privacidad ajena su tema principal. Hablar constantemente de nosotros, de nuestra intimidad y de cosas que no le pertenecen dice mucho más de quien lo hace que de nosotros", comenzó diciendo.

En esa misma línea, sostuvo que detrás de las constantes referencias a su intimidad existe un conflicto personal que todavía no habría sido superado y lanzó una fuerte reflexión: "El resentimiento es algo que se puede trabajar y sanar, incluso con la ayuda de especialistas. Ojalá algún día puedas hacerlo y encontrar algo propio de qué hablar, sin necesitar exponernos para sentirte relevante".

"Yo también podría hablar. Podría contar muchas cosas y quizás ese castillo que construiste se caería en tres segundos. Pero hay una diferencia: yo elijo la privacidad, el respeto y, sobre todo, mi paz mental", profundizó sobre los aspectos privados a los que hacía referencia, aseguró que podría revelar información que modificaría por completo el relato instalado públicamente.

Finalmente, dejó en claro que su intención no es entrar en una disputa pública ni exponer detalles de su relación: "No necesito destruir a nadie para defender quién soy ni para demostrar mi verdad. Mi vida con Marce nos pertenece a nosotros. Y mientras otros necesitan hablar de ella, nosotros preferimos vivirla. 4 años y no sanar".

Cómo le dijo Sol Abraham a su hija que su papá era gay

Sol Abraham recordó el momento en que su hija Delfina, de 9 años, se enteró de que su papá, Marcelo Da Corte, era gay y contó cómo fue la particular reacción de la nena ante la noticia.

Durante una charla con Andy Kusnetzoff, la exparticipante de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) explicó que antes de hablar con su hija buscó asesoramiento profesional para encontrar la mejor manera de explicarle la situación y acompañarla durante el proceso.

Me empapé de mucha información, hablé con psicólogos. Él me decía que no era para tanto. Me dijeron que teníamos que darle la info de a poco. Primero, explicarle que los papás estaban separados y en casas separadas, después que el padre estaba con una pareja y después que era hombre, relató.

Después de contar cómo prepararon aquella conversación, Andy Kusnetzoff quiso saber qué había ocurrido cuando finalmente Delfina recibió la noticia de que su papá estaba en pareja con un hombre.

Le dijo: ‘Papá, ¿qué estás diciendo?’. ‘¿Quién es la princesa?’, preguntaba. Ella no entendía la situación, recordó entre risas al reconstruir la escena familiar.

La exparticipante contó así uno de los momentos más particulares que atravesaron como familia, cuando tuvieron que encontrar la forma de explicarle a Delfina una realidad que hasta ese momento desconocía.

     

 

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