El marido del ex de Sol Abraham explotó y lanzó una bomba: "Podría contar muchas cosas y tu castillo..."

"Yo también podría hablar. Podría contar muchas cosas y quizás ese castillo que construiste se caería en tres segundos. Pero hay una diferencia: yo elijo la privacidad, el respeto y, sobre todo, mi paz mental", profundizó sobre los aspectos privados a los que hacía referencia, aseguró que podría revelar información que modificaría por completo el relato instalado públicamente.

Finalmente, dejó en claro que su intención no es entrar en una disputa pública ni exponer detalles de su relación: "No necesito destruir a nadie para defender quién soy ni para demostrar mi verdad. Mi vida con Marce nos pertenece a nosotros. Y mientras otros necesitan hablar de ella, nosotros preferimos vivirla. 4 años y no sanar".

Cómo le dijo Sol Abraham a su hija que su papá era gay

Sol Abraham recordó el momento en que su hija Delfina, de 9 años, se enteró de que su papá, Marcelo Da Corte, era gay y contó cómo fue la particular reacción de la nena ante la noticia.

Durante una charla con Andy Kusnetzoff, la exparticipante de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) explicó que antes de hablar con su hija buscó asesoramiento profesional para encontrar la mejor manera de explicarle la situación y acompañarla durante el proceso.

“Me empapé de mucha información, hablé con psicólogos. Él me decía que no era para tanto. Me dijeron que teníamos que darle la info de a poco. Primero, explicarle que los papás estaban separados y en casas separadas, después que el padre estaba con una pareja y después que era hombre”, relató.

Después de contar cómo prepararon aquella conversación, Andy Kusnetzoff quiso saber qué había ocurrido cuando finalmente Delfina recibió la noticia de que su papá estaba en pareja con un hombre.

“Le dijo: ‘Papá, ¿qué estás diciendo?’. ‘¿Quién es la princesa?’, preguntaba. Ella no entendía la situación”, recordó entre risas al reconstruir la escena familiar.

La exparticipante contó así uno de los momentos más particulares que atravesaron como familia, cuando tuvieron que encontrar la forma de explicarle a Delfina una realidad que hasta ese momento desconocía.