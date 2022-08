El Gobierno dice que ya hizo autocrítica por el fracaso de la "guerra contra la inflación" y anuncia un "agosto complicado"

Inflacion.jpg Para 2022, a nivel mundial, se prevé que Venezuela continúe liderando el ranking con una inflación de 500%. (Foto: Archivo)

"Si el Gobierno realiza cambios (de gabinete) y analiza medidas para mejorar la situación, es porque evidentemente (esos cambios) son consecuencia de eso", reconoció a modo de trabalenguas la vocera presidencial, Gabriela Cerruti en conferencia de prensa este jueves.

Y agregó: "Hay una reflexión sobre los cambios que hay que hacer, y eso es lo que está sucediendo. La inflación es la preocupación central del gobierno".

Más tarde, Alberto Fernández reconoció su fracaso en la guerra contra la inflación, en un discurso en un acto en Chaco, donde casi a los gritos, reconoció que "para que no digan que este tipo no ve lo que pasa con los precios, les digo que sí que me preocupa la inflación, por eso mantenemos abiertas todas las paritarias y generamos los aumentos a jubilados".

Massa habla de "Trabajar para controlar la inflación"

"Massa dice que hay que trabajar para controlarla", fue la escueta respuesta del equipo que rodea al nuevo ministro de Economía, Sergio Massa. Reconocen que "no es el índice que esperamos y por eso hay que seguir trabajando como primera prioridad del gobierno bajar la inflación".

Desde la Casa Rosada el relato coincidió con el discurso de asunción del nuevo ministro, en atribuir el desmadre inflacionario de julio, a una situación multicausal que incluye desde "el impacto de la guerra en Ucrania en la inflación mundial y la disparada de precios de insumos básicos como energía y alimentos", pero también a "especuladores que presionan al gobierno por provocar una devaluación".

De hecho, al asumir en el cargo, en medio de una de las más graves crisis política que sufrió el gobierno del Frente de Todos el pasado 3 de agosto, Massa anunció un paquete de medidas económicas que contempla un ajuste superior al anunciado por el renunciante Martín Guzmán en el acuerdo con el FMI.

Entre las medidas anunciadas por Massa, figuran cumplir a rajatabla el ajuste del gasto en todos los ministerios y la quita de subsidios a la energía mediante la demorada segmentación de tarifas, sumando el relanzamiento del programa Precios Cuidados y la renovación de negociaciones paritarias para equiparar los aumentos salariales a los precios.

Sin embargo, resta concretar un acuerdo general de precios y salarios por 60 días, que anunció esta semana Alberto Fernández, convocando a reuniones con el campo, industriales y la CGT.

Finalmente, al hablar de las causas de la histórica disparada inflacionaria, la vocera de la Casa Rosada habló de "una semana de incertidumbre tras los cambios de ministros de Economía -por la intempestiva renuncia de Guzmán- y señaló que con la llegada de Massa y las medidas anunciadas “hay una sensación de estabilización" del dólar y de haber "superado una corrida cambiaria que intentaba provocar una devaluación”.

Los datos que muestra el gobierno para hablar de "sensación de estabilización"

gabriela-cerruti-clases-larreta.jpg Gabriela Cerruti volvió a disparar contra Horacio Rodríguez Larreta por la quita de planes sociales para quienes no vayan a clases (Foto: Telam).

Cerruti difundió números que parecen alejados de la realidad cotidiana de la gente cuando va al supermercado y se encuentra cada semana con aumentos nuevos de precios de los alimentos.

La vocera dijo en su conferencia semanal este jueves, que "los salarios de los trabajadores registrados le ganaron inflación, este año con un diferencial positivo de 3,7%" aunque señaló que "por supuesto es poco, tenemos que remontar pérdida del macrismo de 14 puntos y se profundizó con la pandemia".

Desde el presidente Alberto Fernández, pasando por el Ministerio de Trabajo, ratificaron este jueves que el plan del gobierno es mantener abiertas las negociaciones paritarias y evitan hablar de aumentos de salarios generalizados por decreto, aunque ante las presiones del kirchnerismo y del propio Massa, "no se descarta hoy ninguna alternativa".

En tanto, se esperaba que Alberto Fernández y Massa definan una fecha para convocar a una reunión a industriales y gremios de la CGT, para definir lo que dijo el presidente "un alineamiento de precios a los salarios por 60 días". Reunión que este jueves no tenía fecha confirmada.

Igual que la tensión que rodeaba la convocatoria a los productores agropecuarios, en medio de discursos y denuncias del gobierno contra quienes "especulan con la mesa de los argentinos", según dijo Cerruti este jueves. En medio de un tira y afloja entre gobierno y empresarios agropecuarios, fuentes de la Mesa de Enlace hablaban de un primer encuentro con Massa este viernes en la localidad de Las Heras, provincia de Buenos Aires. Hasta la tarde del jueves esa versión no estaba confirmada.