El crudo relato de Daniela Ballester tras sufrir un ACV hemorrágico: "La vida me..."
Daniela Ballester contó en primera persona cómo fueron las horas más angustiantes tras sufrir un ACV hemorrágico, reveló qué sintió antes de la internación y compartió una profunda reflexión. Qué dijo.
23 feb 2026, 17:25
Daniela Ballester atravesó en los últimos días un delicado episodio de salud tras sufrir un ACV hemorrágico que obligó a frenar por completo su rutina laboral y personal. Todo ocurrió el jueves pasado, cuando un fuerte dolor de cabeza, sumado a molestias en el cuello, la alertaron de que algo no estaba bien y decidió acudir de urgencia a una guardia médica.
Ballester fue trasladada al Sanatorio Los Arcos, donde los estudios confirmaron el diagnóstico. Con absoluta claridad, la conductora explicó la gravedad del cuadro: “Tuve un ACV hemorrágico”, aunque al mismo tiempo buscó llevar tranquilidad sobre su evolución.
La rápida atención médica fue clave para evitar consecuencias mayores. Desde la internación, la periodista destacó el acompañamiento del personal de salud: “Acá son de primera, me miman un montón”. Gracias a esa intervención inmediata, aseguró que no sufrió daños neurológicos. “Por suerte sin secuelas”, remarcó, y agregó con alivio: “Estoy igual que el día previo al ACV”.
En diálogo con Teleshow, Ballester contó cómo atraviesa ahora el proceso de recuperación, bajo observación médica y con la indicación de reposo absoluto. “Ahora a monitorearme internada y descansar para volver al trabajo”, explicó, manteniendo el optimismo intacto.
La experiencia, inevitablemente, la llevó a una reflexión profunda sobre la vida y la salud. “La vida me dio una nueva oportunidad”, expresó con emoción, agradecida por la contención recibida y por haber podido atravesar el episodio sin secuelas.
A quienes se preocuparon por su estado, la conductora volvió a llevar calma con mensajes claros y repetidos: “Estoy genial. Por suerte, gracias a Dios, sin ninguna secuela. Ninguna”. Mientras tanto, se enfoca únicamente en recuperarse. “Solo descansar”, resumió sobre los próximos días.
Cómo comenzó su carrera profesional y televisiva Daniela Ballester
Actualmente, Daniela Ballester es una de las figuras de C5N, donde construyó una carrera sólida en el periodismo televisivo. Sin embargo, su historia en los medios comenzó mucho antes, cuando se hizo conocida en 2001 al participar de Gran Hermano. Con apenas 23 años, permaneció casi 100 días en la casa y llegó a ser finalista, conquistando al público con su carisma.
Tras aquella experiencia, decidió reinventarse profesionalmente. Se formó en periodismo de investigación y locución, herramientas que la llevaron a consolidarse en los medios de comunicación y a transformarse en una de las periodistas más reconocidas del canal de noticias.
Hoy, su testimonio no solo tranquiliza sobre su estado de salud, sino que también deja un mensaje claro sobre la importancia de escuchar al cuerpo y actuar a tiempo ante cualquier síntoma inesperado.