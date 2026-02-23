El crudo relato de Daniela Ballester tras sufrir un ACV hemorrágico: "La vida me..."

La experiencia, inevitablemente, la llevó a una reflexión profunda sobre la vida y la salud. “La vida me dio una nueva oportunidad”, expresó con emoción, agradecida por la contención recibida y por haber podido atravesar el episodio sin secuelas.

A quienes se preocuparon por su estado, la conductora volvió a llevar calma con mensajes claros y repetidos: “Estoy genial. Por suerte, gracias a Dios, sin ninguna secuela. Ninguna”. Mientras tanto, se enfoca únicamente en recuperarse. “Solo descansar”, resumió sobre los próximos días.

Daniela Ballester

Cómo comenzó su carrera profesional y televisiva Daniela Ballester

Actualmente, Daniela Ballester es una de las figuras de C5N, donde construyó una carrera sólida en el periodismo televisivo. Sin embargo, su historia en los medios comenzó mucho antes, cuando se hizo conocida en 2001 al participar de Gran Hermano. Con apenas 23 años, permaneció casi 100 días en la casa y llegó a ser finalista, conquistando al público con su carisma.

Tras aquella experiencia, decidió reinventarse profesionalmente. Se formó en periodismo de investigación y locución, herramientas que la llevaron a consolidarse en los medios de comunicación y a transformarse en una de las periodistas más reconocidas del canal de noticias.

Hoy, su testimonio no solo tranquiliza sobre su estado de salud, sino que también deja un mensaje claro sobre la importancia de escuchar al cuerpo y actuar a tiempo ante cualquier síntoma inesperado.