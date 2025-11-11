La decisión que habría tomado Vicuña tras reencontarse con Magnolia y Amancio luego de casi dos meses sin verlos

Yanina Latorre amplió con más datos sobre cómo será el tiempo que pase el actor con sus dos hijos: "Le entregan los chicos hoy (a Vicuña) y se quedan con él hasta diciembre".

De esta manera, la China Suárez regresará en unos días a Turquía con su pareja Mauro Icardi y los niños quedarán con Vicuña en Argentina un tiempo más.

"Es un quilombo los hijos de Vicuña la verdad porque no tienen un lugar de pertenencia, se van a quedar hasta diciembre escolarizados en Buenos Aires", agregó la panelista.

En esa línea, Latorre explicó por qué Vicuña optó por no llevar a la Justicia a su ex cuando escolorazió a sus hijos en Turquía: "Decidió no accionar en contra de la China por haberlos escolarizado en Turquía en contra de él, no quiere tener conflicto", aseguró.

"Y en diciembre recién se van a reunir los abogados para decidir el futuro de los niños. Los chicos se quedan acá hasta diciembre, eso es lo que dice el abogado de Vicuña", concluyó sobre las charlas que se vienen entre los letrados de la China Suárez y Benjamín Vicuña para llegar a un nuevo acuerdo.

La angustia total de Benjamín Vicuña por la distancia con sus hijos

Benjamín Vicuña habló en la televisión chilena sobre el desafío que representa estar lejos de sus hijos Magnolia y Amancio el tiempo que están con la China Suárez en Turquía.

“No veo a mis hijos más de cuarenta y tantos días. Es una situación que me toca vivir, que nos toca vivir, no es el ideal, pero lo estoy enfrentando con madurez, con amor hacia mis hijos, intentando creer que es algo temporal, que luego va a volver todo a la normalidad”, reconoció el actor.

Y se sinceró al respecto: “Es muy triste, me cuesta asimilarlo, porque me parece una decisión muy drástica. Hablamos todos los días, pero lo más importante es que los extraño muchísimo”.

El artista chileno calificó de "injusta" la situación por sus hijos y que no es grato vivir eso como padre: “Es injusto pero no por mí, por mis hijos. Hoy más que nunca, me gustaría cuidarlos, protegerlos y no hablar de ellos, la verdad no es un lindo momento”.

Vicuña remarcó que es un conflicto grave no ponerse de acuerdo entre dos personas adultas sobre dónde deben vivir los menores y que entiende que deben estar con la madre pero también ver a sus hermanos y conservar la escaloridad en Argentina.

"Cuando dos adultos no se ponen de acuerdo en algo tan básico como el lugar donde viven los hijos, no es un problemita, es un problema grave. Como hombre maduro, grande, termino cediendo que mis hijos estén con su mamá, creo que tienen que estar con ella porque Eugenia es una buena madre, pero también creo que mis hijos merecen estar con sus hermanos, en su colegio, en Argentina”, finalizó Benjamín.