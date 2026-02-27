El pasado sentimental que explica la enemistad entre Andrea del Boca y Yanina Zilli en Gran Hermano

Sin embargo, la teoría no terminó ahí. Shaw agregó otro nombre de peso a la conversación y recordó un capítulo mediático que, con el paso del tiempo, volvió a cobrar relevancia. “Diego Armando Maradona aparece en agenda. Andrea del Boca contó de la relación que tuvo con Diego”, dijo. Por su parte, Nico Peralta aportó un dato más concreto para contextualizar esa versión y profundizó en el recuerdo televisivo que los habría vinculado: “Se dieron unos besos en la época de La Noche del Diez”.

“Yanina Zilli fue la contención emocional de Diego Armando Maradona. El intermediario, Guillermo Coppola, que dice no tener memoria, encontré varias entrevistas donde Yanina cuenta que Coppola le decía: ‘Diego necesita hablar con vos’”, explicó Shaw sobre el vínculo que también Diego habría tenido con la oriunda de Arequito.

Embed

Quién es el otro hombre que enfrenta a Andrea del Boca y Yanina Zilli

Además de Diego Armando Maradona, el otro megafamoso que habría despertado la interna entre Andrea del Boca y Yanina Zilli sería nada menos que Luis Miguel.

En SQP (América TV) reconstruyeron al aire la historia que cada una habría tenido con el cantante en distintos momentos de su vida. Según contaron, ambas coincidieron con el artista en épocas diferentes, pero esos encuentros habrían dejado huella y, con el paso del tiempo, generado comparaciones inevitables.

“Abril de 1990 en Mónaco, Andrea del Boca escribe: ‘Lo que pasó en Mónaco queda en Mónaco’. Fueron tres días en Mónaco. Alberto Mateyko viajó solo desde la Argentina. Andrea viajó con su mamá; se instalaron en el Hotel Hermitage y compartieron almuerzo, merienda, cenas y paseos”, explicó Nico Peralta sobre los días que habrían pasado Del Boca con el artista.

Además, citó a Mateyko, testigo del encuentro: “Si sucedió algo dentro de la habitación no lo sé. Sí te puedo decir que hubo buena onda, el encuentro entre ellos fue cordial, Luis Miguel fue caballero”. Andrea se estaba lanzando como cantante. Compartían discográfica.

Embed

Por otro lado, la historia de Zilli con Luismi también es de película, según contó Pía Shaw. “Encontramos los textuales de Yanina Zilli, ella sí tuvo sexo con Luis Miguel: 'Tuve una noche de amor, un touch and go; en ese momento no era tan conocida’”.

La periodista continuó relatando detalles del encuentro, citando a la vedette: “Me quedé un rato. Cuando agarré la cartera para irme, vino su representante para decirme que Luis Miguel quería charlar conmigo ”. Según Yanina, ella fue y tuvo una noche de amor con él.