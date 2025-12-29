Otra famosa mandó al frente a Martín Migueles, el novio de Wanda Nara: "Me invitó a..."

La panelista comentó cómo fue el contexto de esa invitación cuando los dos coincidieron en un programa de televisión y él se acercó a hablarle en el estacionamiento.

“No, yo no la vi a Wanda. Fue así: yo te conté que fui a Telefe la otra vez, a Pasapalabra, y que estaba Migueles en el estacionamiento con Payarola (Nicolás). Esto fue hace unos 15 o 20 días”, explicó.

Y agregó: “Yo llego y me dice ‘Hola, ¿qué haces?’, y se presenta. ‘¿Cómo te va? Tomemos un café y charlamos’ me dice, porque yo un par de veces le pregunté un par de cosas que estábamos charlando acá”.

“Pero te las puede contestar por WhatsApp. No hace falta un café... ¡Qué cafetero que es!”, observó picante Yanina Latorre. Y Capristo contó cómo terminó esa charla con Migueles: “Y le digo ‘Dale, dale, todo bien’ y me fui. Y le conté a Gus (Conti) también”.

Inmediatamente, Majo Martino agregó sobre las maniobras del novio de Wanda Nara al momento de entrenar en soledad en el gimnasio del edificio: “Y te digo algo: Migueles se anda haciendo el banana en el gimnasio del Chateau Libertador, se anda haciendo el bananón”.

El mensaje que Martín Migueles le envió a una ex invitándola a verse en su casa

Yanina Latorre confirmó en SQP (América TV) que Martín Migueles le escribió a una ex novia en medio de su relación con Wanda Nara. La persona en cuestión sería Claudia Ciardone, con quien el empresario salió durante tres meses y habían cortado la comunicación.

"Él apareció de nuevo y le dijo que no le gustó quedar mal con ella. Le mandó un mensaje por otra persona para que lo desbloquee, ella lo desbloqueó y empezó un chat", relató la conductora y leyó parte de la conversación que habría retomado el contacto entre ambos.

"¿Cómo viene tu semana? ¿Querés verme? ¿Podés? Quiero verte", fue el mensaje que le habría mandado Migueles. Y la respuesta de ella fue contundente: "¿Estás loco Martín? Vos estás re expuesto. Primero, te doy un consejo, Wanda está hoy como en una vidriera, aunque me digas que no sos conocido, ella sí. No tiene sentido que te arriesgues", le respondió la modelo.

Migueles insistió y le dio hasta la dirección de su casa, a lo que la modelo se mantuvo firme en su postura de no encontrarse: "La verdad que me gustó hablar con vos y que queden las cosas bien". "Por favor, tomemos un café", le volvió a reiterar él.

Y se conoció un audio de Migueles donde le decía a Ciardone que aún no veía su foto de WhatsApp ya que no lo tenía agendado en sus contactos.