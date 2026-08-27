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La desgarradora frase que Tini Stoessel le habría dicho a su padre en medio del escándalo por su fortuna

Tini habría descubierto movimientos millonarios que desconocía sobre su patrimonio y decidió investigar sus cuentas. Las revelaciones sobre Futttura, propiedades y el manejo del dinero pusieron a Alejandro Stoessel en el centro de la polémica.

27 ago 2026, 08:20
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La desgarradora frase que Tini Stoessel le habría dicho a su padre en medio del escándalo por su fortuna

La relación profesional entre Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel, atraviesa uno de sus momentos más delicados. En las últimas horas salieron a la luz fuertes versiones sobre el manejo del patrimonio de la cantante que habrían llevado a la artista a ordenar una auditoría para conocer en detalle qué ocurrió con el dinero generado durante años de carrera.

Según se reveló en televisión, todo habría comenzado a partir de un episodio tan cotidiano como inesperado. Tini quiso comprar una cartera valuada en 2.500 dólares y descubrió que no tenía fondos suficientes disponibles en su tarjeta. Sorprendida, se habría comunicado con el banco para averiguar qué estaba sucediendo.

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Esa consulta habría sido el punto de partida de una investigación mucho mayor. De acuerdo con las versiones difundidas, la artista comenzó a interiorizarse sobre sus cuentas, sociedades, propiedades y contratos, y habría descubierto que gran parte de sus recursos eran administrados por su padre.

Uno de los datos más impactantes tiene que ver con Futttura, el ambicioso espectáculo de Tini. Según contó Pepe Ochoa en LAM, el show habría generado alrededor de 43 millones de dólares, mientras que la cantante habría percibido solamente 300 mil dólares.

El panelista también puso el foco en el circuito comercial del proyecto y mencionó a una empresa vinculada al entorno de Alejandro Stoessel.

“Hay una empresa que se llama AK Music, que es del mejor amigo de Alejandro Stoessel, Aquiles Sojo. Él cobró toda la pauta de Futttura y toda la cuestión publicitaria con su empresa”, aseguró Ochoa.

Siempre según esta versión, al conocer cómo se habrían manejado esos ingresos, Tini enfrentó a su padre con una pregunta contundente: “¿Por qué la cobra él y no la cobro yo?”.

Pero las dudas de la cantante no habrían terminado allí. También habría comenzado a preguntarse por determinados gastos familiares y, particularmente, por el nivel de vida de su hermano Fran Stoessel.

“¿Por qué mi hermano Fran tiene fiestas en Miami y en Barcelona? ¿Quién puso ese dinero?”, habría planteado la artista en medio de la revisión de sus finanzas.

A la polémica se sumó otro dato todavía más llamativo. Pepe Ochoa aseguró que existirían propiedades registradas a nombre de la cantante sobre las que ella no tendría conocimiento.

“Después, hay casas que están a nombre de Tini que ella no sabe, que tienen que ver con gente del entorno de Alejandro Stoessel”, afirmó.

El papel de Rodrigo de Paul en el conflicto de Tini Stoessel con su padre

En medio de esta compleja situación apareció un nombre inesperado: Rodrigo de Paul. Según trascendió, el futbolista habría sido una pieza importante para que Tini comenzara a interiorizarse en profundidad sobre su patrimonio y el manejo de su carrera.

Luis Ventura explicó que De Paul habría tomado como referencia la estructura profesional y económica que rodea a Lionel Messi, cuyo patrimonio y negocios son administrados junto a su padre, Jorge Messi.

“Esto se empieza a despabilar cuando Rodrigo de Paul, mano derecha de Lionel Messi en la Selección Nacional, se acercó a lo que era el manejo del operativo Messi con Jorge Messi padre, manejando todo un emporio económico y comercial”, señaló Ventura.

Y agregó sobre lo que habría ocurrido posteriormente: “Entró justamente a preguntar qué patrimonio tenía realmente Tini Stoessel. Y ahí se dan cuenta de que Tini era dueña de un gran emporio sin serlo”.

Las revelaciones habrían provocado un profundo quiebre en el vínculo profesional entre Tini y Alejandro Stoessel, quien acompañó y manejó buena parte de la carrera de su hija desde sus comienzos.

Por el momento, las acusaciones corresponden a versiones difundidas por periodistas y panelistas de espectáculos y no existe una confirmación pública de los protagonistas sobre los detalles económicos mencionados.

Sin embargo, la decisión de Tini de avanzar con una auditoría marcaría un punto de inflexión: la cantante buscaría conocer con precisión qué patrimonio posee, cómo se administraron sus ingresos y quiénes tuvieron participación en el manejo de la fortuna que construyó a lo largo de su carrera.

     

 

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