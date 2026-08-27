La desgarradora frase que Tini Stoessel le habría dicho a su padre en medio del escándalo por su fortuna

El panelista también puso el foco en el circuito comercial del proyecto y mencionó a una empresa vinculada al entorno de Alejandro Stoessel.

“Hay una empresa que se llama AK Music, que es del mejor amigo de Alejandro Stoessel, Aquiles Sojo. Él cobró toda la pauta de Futttura y toda la cuestión publicitaria con su empresa”, aseguró Ochoa.

Siempre según esta versión, al conocer cómo se habrían manejado esos ingresos, Tini enfrentó a su padre con una pregunta contundente: “¿Por qué la cobra él y no la cobro yo?”.

Pero las dudas de la cantante no habrían terminado allí. También habría comenzado a preguntarse por determinados gastos familiares y, particularmente, por el nivel de vida de su hermano Fran Stoessel.

“¿Por qué mi hermano Fran tiene fiestas en Miami y en Barcelona? ¿Quién puso ese dinero?”, habría planteado la artista en medio de la revisión de sus finanzas.

A la polémica se sumó otro dato todavía más llamativo. Pepe Ochoa aseguró que existirían propiedades registradas a nombre de la cantante sobre las que ella no tendría conocimiento.

“Después, hay casas que están a nombre de Tini que ella no sabe, que tienen que ver con gente del entorno de Alejandro Stoessel”, afirmó.

El papel de Rodrigo de Paul en el conflicto de Tini Stoessel con su padre

En medio de esta compleja situación apareció un nombre inesperado: Rodrigo de Paul. Según trascendió, el futbolista habría sido una pieza importante para que Tini comenzara a interiorizarse en profundidad sobre su patrimonio y el manejo de su carrera.

Luis Ventura explicó que De Paul habría tomado como referencia la estructura profesional y económica que rodea a Lionel Messi, cuyo patrimonio y negocios son administrados junto a su padre, Jorge Messi.

“Esto se empieza a despabilar cuando Rodrigo de Paul, mano derecha de Lionel Messi en la Selección Nacional, se acercó a lo que era el manejo del operativo Messi con Jorge Messi padre, manejando todo un emporio económico y comercial”, señaló Ventura.

Y agregó sobre lo que habría ocurrido posteriormente: “Entró justamente a preguntar qué patrimonio tenía realmente Tini Stoessel. Y ahí se dan cuenta de que Tini era dueña de un gran emporio sin serlo”.

Las revelaciones habrían provocado un profundo quiebre en el vínculo profesional entre Tini y Alejandro Stoessel, quien acompañó y manejó buena parte de la carrera de su hija desde sus comienzos.

Por el momento, las acusaciones corresponden a versiones difundidas por periodistas y panelistas de espectáculos y no existe una confirmación pública de los protagonistas sobre los detalles económicos mencionados.

Sin embargo, la decisión de Tini de avanzar con una auditoría marcaría un punto de inflexión: la cantante buscaría conocer con precisión qué patrimonio posee, cómo se administraron sus ingresos y quiénes tuvieron participación en el manejo de la fortuna que construyó a lo largo de su carrera.