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Karina Milei y Santilli se muestran con Jorge Macri en un acto por el traslado de la cárcel Devoto

El encuentro, convocado para este jueves en el Ministerio de Seguridad, tendrá un carácter puramente protocolar y de gestión, en medio de las negociaciones entre LLA y PRO para eliminar las PASO y sellar una alianza electoral en 2027.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
Karina Milei y Alejandra Monteoliva

Karina Milei y Alejandra Monteoliva, junto a Diego Santilli, recibirán a jorge Macri para  anunciar el traslado de la cárcel de Devoto (Foto archivo).

El gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires, con Karina Milei y Jorge Macri a la cabeza, anunciarán este jueves la firma de un convenio por el cual se trasladarán los detenidos alojados en la Cárcel de Devoto al Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz.

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Por el lado de Nación, Karina Milei y Jorge Macri estarán acompañados por el jefe de Gabinete nacional, Diego Santilli; los ministros de Seguridad, Alejandra Monteoliva; y de Justicia, Juan Bautista Mahiques. En tanto, por parte de la Ciudad estarán presentes el jefe de Gabinete de ministros, Gabriel Sánchez Zinny, y el ministro de Seguridad, Horacio Giménez.

El encuentro, estrictamente protococlar, fue convocado este jueves a las 16 en el Ministerio de Seguridad nacional como un gesto de acercamiento entre ambos gobiernos, mientras siguen trabadas las negociaciones entre LLA y el PRO por el proyecto de reforma electoral que contempla, entre otros puntos, la eliminación o la suspensión de las PASO y una eventual alianza electoral para 2027.

A la salida de la reunión, Karina Milei señaló en declaraciones a la prensa que el anuncio es "una gran conjunto entre Nación y Ciudad" y destacó la colaboración de ambas administraciones "en las cosas que son para ayudar a todos los argentinos". Además, indicó que el traslado se frenará con la llegada del papa León XIV en noviembre.

Según informaron desde la Casa Rosada a A24.com, el objetivo del acto es la "presentación del Plan Ley y Orden, que consiste en el traslado de la cárcel de Villa Devoto al nuevo Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz".

Desde la Ciudad, por su parte, coincidieron en que en el mismo se anunciará la firma del Convenio de Implementación del Complejo Penitenciario Marcos Paz y su traspaso a la administración nacional, como parte del trabajo conjunto de ambas jurisdicciones.

El objetivo es garantizar la seguridad durante la mudanza de la población carcelaria, considerando el perfil criminológico y el nivel de peligrosidad de los internos para evitar fugas, motines o ataques externos.

El plan "Ley y Orden" se creó formalmente mediante la Resolución 1018/2026 del Ministerio de Seguridad, bajo la coordinación general del director nacional del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Del operativo conjunto participan la Policía Federal Argentina (PFA), Gendarmería Nacional, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Prefectura Naval Argentina y el SPF.

El anuncio se produce, además, a un mes de la llegada del Papa León XIV a la Argentina, que entre sus principales actividades en Buenos Aires tiene agendada una visita a los presos del Complejo Penitenciario de Villa Devoto, donde se vivirán escenas de "misericordia" y un mensaje papal para los más débiles.

Jorge Macri se corre de las negociaciones por las PASO y alianzas 2027

Mientras desde el gobierno nacional, Karina Milei y Diego Santilli encabezan encuentros y actos junto a gobernadores aliados para avanzar en acuerdos por la reforma electoral, el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, prefiere mantenerse al margen de las negociaciones por las PASO y de una eventual alianza electoral.

Según aseguraron fuentes cercanas al jefe de Gobierno porteño -que no oculta sus aspiraciones a postularse a la reelección en 2027-, Jorge Macri prefiere "no meterse mucho en esa discusión de las PASO porque es algo que se definirá a nivel de la conducción nacional partidaria que tiene que discutir el PRO".

Tal como había anticipado A24.com, la negociación entre el PRO y LLA es llevada adelante por Karina Milei y Santilli con gobernadores del PRO y la UCR, que cuentan con legisladores propios en el Congreso. Recién después de acordar un texto, el PRO como partido nacional reunirá a su mesa ejecutiva para fijar su postura.

Milei prepara visitas a gobernadores con el RIGI

En ese marco de las negociaciones entre nación y las provincias, para avanzar en un acuerdo para eliminar o suspender las PASO y definir si habrá un acercamiento electoral de cara al 2027, el presidente Javier Milei diseñó un plan para reforzar su presencia en el interior del país y mostrarse cerca de los gobernadores aliados.

Con ese objetivo, visitará nueve provincias en las que están radicados los proyectos aprobados a través del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

El inicio del cronograma tuvo lugar hace dos semanas, en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, donde se mostró junto a Karina Milei y Santilli.

Según informa la agencia Noticias Argentinas, el recorrido continuará por Catamarca a su regreso del viaje a España, previsto para el 19 de octubre.

Con el objetivo de poner en valor el RIGI, desde el oficialismo revelaron que la intención es que el mandatario se muestre en Catamarca, San Juan, Río Negro, Neuquén, Salta, La Pampa, Mendoza, Jujuy y Santa Fe.

También está previsto el regreso a la provincia de Buenos Aires, donde ya recorrió las plantas de Mega, Louis Dreyfus Company y Fertil Pampas.

Los 23 proyectos incorporados al régimen contemplaban inversiones por USD 49.766 millones y estimaban la generación de 108.450 puestos de trabajo directos e indirectos. Las iniciativas corresponden a los sectores de minería, petróleo y gas, generación eléctrica, siderurgia e infraestructura, a los que se sumaron nuevos anuncios y aprobaciones en el marco de la Argentina Week, en Francia.

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
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En pocas palabras

  • Traslado de presos: La Cárcel de Devoto se mudará al Complejo Marcos Paz mediante un convenio entre Nación y Ciudad, con autoridades de ambos gobiernos presentes.
  • Negociaciones políticas: El acto coincide con tensiones por el proyecto para eliminar las PASO y negociaciones para una alianza electoral entre LLA y el PRO en 2027.
  • Plan
Resumen generado por Thinkindot AI
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