El juego sigue abierto en el Frente de Todos y el oficialismo se encamina a una competencia en las PASO

La crisis por la inflación y el fracaso de la gestión de Alberto Fernández por controlarla en los más de 3 años de gobierno hacía pensar que era cada vez más difícil una candidatura presidencial del ministro de Economía, Sergio Massa. Pero en su sector creen que ante los logros de la gira por China y una renegociación exitosa con el FMI, podría potenciar una lista de unidad. El kirchnerismo apelará a buscar el apoyo de todos los gobernadores e intendentes del PJ para un esquema de este tipo.

Por las dudas, Cristina ordenó a De Pedro que empiece a levantar vuelo y a transformarse en estos días en el precandidato más mencionado por el círculo kirchnerista.

Según señalan fuentes del Instituto Patria consultadas por A24.com, el lunes podría haber novedades, Cristina comenzaría a mover fichas, antes de la reunión de la liga de gobernadores convocada para el 7 de junio en la sede porteña del CFI, y antes de que el 10 de junio Massa y el Frente Renovador decidan su postura.

Los poderosos intendentes del Pj bonaerense ya dijeron que prefieren lista de unidad, pero si no se llega a un consenso, no quieren que una eventual batalla interna a nivel nacional termine perjudicando su permanencia en el poder territorial.

Por eso, ya avisaron que pedirán a la cúpula de la dirigencia del FdT que no los obliguen a posicionarse con una u otra fórmula y que se les permitan colgarse de todas las fórmulas presidenciales y de diputados y senadores que se presenten a las PASO 2023.

Esa parece ser la estrategia que impulsan justamente los precandidatos ya lanzados a la carrera para competir contra la fórmula que impulse Cristina: Daniel Scioli y Agustín Rossi, que hoy cuentan con el apoyo del albertismo en la Casa Rosada y que según confirmaron, ya salieron a buscar avales y adhesiones entre intendentes y gobernadores que apoyen sus candidaturas.

Victoria Tolosa Paz confirmó que será candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires en una lista interna junto a Daniel Scioli encabezando fórmula presidencial. foto prensa Daniel Scioli..jpg

En esa carrera se anotó esta semana la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, quien confirmó que acompañará la fórmula presidencial de Scioli, para disputarle la candidatura a la gobernación al mandatario kirchnerista Axel Kicillof.

La confusión es tal en el oficialismo, a 20 días del plazo de cierre de listas, que Kicillof salió a responderle ratificando primero que irá por la reelección con la misma fórmula junto a la vicegobernadora y dirigente de La Matanza, Verónica Magario, pero horas después se desmintió a sí mismo, aclarando que no está nada definido.

En el entorno del ministro del Interior, Wado De Pedro, cumplieron el pedido de la vicepresidenta para que salga con todo para posicionarse como el más seguro candidato a presidente que bendecirá Cristina.

Pero Wado -que no da definiciones políticas sin el aval de Cristina- dejó entrever esta semana que "hay un sector del oficialismo que no quiere lista de consenso" y empuja a las PASO.

indec-inflacion.jpg

En todos los sectores del Gobierno esperan sin distinción, y con cautela, el impacto político que tendrá en la sociedad y en su imagen, el índice de inflación de mayo que dará a conocer el INDEC el próximo 16 de junio y que algunos calculan cercana al 9%.

Un reconocido colaborador del gobierno con despacho en la Casa Rosada, pero que también conoce de cerca a la vicepresidenta, relató a A24.com el escenario que se vive hoy en el Frente de Todos:

"Si no hay fórmula de unidad, no repunta la idea Massa-Wado De Pedro, habrá PASO con por lo menos dos listas a presidente. Una podría estar encabezada por Wado De Pedro, acompañado por algún gobernador y otra por Daniel Scioli junto al jefe de Gabinete, Agustín Rossi o una mujer.

También se especula con que no sigan adelante y confluyan detrás de una lista del ministro del Interior, otros precandidatos ligados a la izquierda kirchnerista, como Juan Grabois o Claudio Lozano.

Lo que es casi seguro, es que el 14 de junio, cuando venza el plazo de presentación de frentes electorales, el oficialismo decida cambiarle el nombre a la alianza electoral y no vaya con el Frente de Todos, identificado con el fracaso en la guerra contra la inflación declarada por Alberto Fernández, y que inventen un nuevo sello electoral.

Wado de Pedro en un acto en el Chaco recibió el apoyo del gobernador Jorge Capitanich. Foto Ministerio del Interior..jpeg

Tal como adelantó A24.com la semana pasada, a medida que avanza el reloj electoral, los posibles precandidatos avanzan en pedidos de avales y adhesión ante los jefes territoriales del PJ, gobernadores e intendentes que los reciben a todos por igual para compartir fotos y actos junto a vecinos.

Esta semana también empezaron las definiciones de dirigentes gremiales, tal fue el caso de dos actos encabezados por De Pedro junto a sectores sindicales que apoyaron abiertamente su candidatura.

A esa pelea se suma la incertidumbre por una eventual decisión de la Corte Suprema de Justicia en contra de todas las reelecciones indefinidas de otros gobernadores, como Gildo Insfrán de Formosa, y de intendentes del conurbano, como ocurrió con las provincias de Tucumán y San Juan.

El kirchnerismo no descarta insistir con una lista de unidad y encumbrar a uno de los gobernadores como posible compañero de fórmula de Wado de Pedro, si se cayera la fórmula con Massa y el ministro de Economía resuelve ir como candidato a una senaduría nacional por la provincia de Buenos Aires.

La misma discusión se da en el interior de los movimientos sociales oficialistas, donde dirigentes del Evita y de Somos Barrios de Pie o la UTEP, se muestran divididos en los apoyos a los candidatos.

Agustín Rossi precandidatura.jpg

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, por su parte, cuenta con el apoyo del presidente Alberto Fernández y convocó para este lunes a su propio partido, la Corriente de la Militancia, para empezar a buscar los avales para armar listas en todos los distritos del país.

Rossi, en declaraciones a A24.com admitió que hoy el escenario es casi seguro una competencia entre varias fórmulas en las PASO del Frente de Todos, porque no hay, por ahora, una fórmula o un candidato que pueda sintetizar todas las vertientes de la coalición de Gobierno.

"Vamos a hacer PASO, no hay dudas, no veo haya posibilidad de conciliación por ahora porque no hay un candidato que sintetice que fortalezca la unidad. No hablo con nadie, estoy armando lista propia en todos lados", señaló Rossi que piensa en "una mujer" que lo acompañe como posible precandidata a vicepresidenta.

El plan de Massa y Máximo Kirchner tras la gira por China

Sergio Massa y Máximo Kirchner encabezan la gira del Gobierno para firmar acuerdos de financiamiento con China. Foto Ministerio de Economía..jpg

"No perdemos esperanza de ir con una sola lista", dicen en el entorno de Wado De Pedro y del kirchnerismo duro, que reconocen que Massa puede llegar a ser más competitivo por su grado de conocimiento en la sociedad. Aunque el problema de la inflación puede afectar el techo de la fórmula.

Cristina dicen, esperará a ver las encuestas hasta último momento para decidir, junto a Máximo Kirchner, Massa y Wado De Pedro, si aceptan PASO o presionarán a los gobernadores por una lista de unidad, que obligue al resto a negociar otros puestos y replegarse en la misma lista.