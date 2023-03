En la Casa Rosada le bajan el precio a La Cámpora y a Máximo Kirchner: "No tiene incidencia en el Gobierno"

La interna en el gobierno se potenció esta semana tras las críticas de Máximo Kirchner al presidente.

En un nuevo capítulo de la interna del Frente de Todos, el ministro de Seguridad , Aníbal Fernández, cuestionó la autoridad del diputado nacional y jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner, y en una entrevista radial preguntó: "¿Desde dónde habla? ¿Cuántas elecciones ha ganado?".

Las críticas desde el kirchnerismo duro a la gestión de Alberto Fernández se mutiplican: primero fue Cristina en la Universidad de Río Negro; el sábado fue el turno de Máximo Kirchner ante un plenario de miles de militantes. Luego otros dirigentes de la Cámpora y el Instituto Patria. Hubo reclamos por la inflación y para que el Gobierno "se plante y renegocie el acuerdo con el FMI".

La Casa Rosada no quiere hablar de la interna

Por su parte, la vocera presidencia, Gabriela Cerruti, prefirió no responder a las críticas de la vicepresidenta y del kirchnerismo duro, y dijo que "el presidente está preocupado en gobernar".

Durante la conferencia de prensa semanal ante periodistas acreditados en la Casa Rosada, A24.com le preguntó a Cerruti sobre las críticas del kirchnerismo y la advertencia de dirigentes de La Cámpora, que, como Andrés Larroque, no descartaron la posibilidad de que se produzca una "ruptura" en la coalición Frente de Todos, si el presidente insiste en competir en las PASO por su reelección.

A lo que Cerruti evitó responder: "En estas conferencias no se responde sobre internas políticas. Eso se responde en el ámbito de la política", señaló.

Sin embargo, más tarde completó: "El presidente está gobernando. Su preocupación central en este momento es gobernar, es llevar tranquilidad a los hogares argentinos, que mejore la economía, que siga el crecimiento".

"El objetivo es que sigan los números de la situación de Argentina, como yo se los recorro casi todos los jueves, y que los ven en el INDEC que, así como nos da el número malo de la inflación, nos dio también un mayor crecimiento industrial, un crecimiento del empleo, sigue la formalización del empleo", remarcó Cerruti.

La inflación, el principal problema que el Gobierno admite que le falta resolver

La portavoz presidencial agregó que "esos son temas (de la gestión diaria) que tenemos que seguir trabajando y sosteniendo mientras se resuelve el tema de la inflación y es en lo que estamos todos concentrados en el gobierno".

"No hay demasiado tiempo para otra cosa que para gestionar y para pensar en las preocupaciones de los argentinos", señaló Cerruti tras admitir en la conferencia de prensa semanal que la inflación es el principal problema que tiene el gobierno por resolver.

Cerruti confirmó que "el gobierno trabaja todos los días en medidas contra la inflación, sobre todo quien lidera el ministro de Economía, Sergio Massa, "si hay anuncios lo va a hacer el cuándo crea conveniente". En ese marco, la vocera aseguró que el gobierno "por ahora no" evalúa rever el cálculo del 60% de inflación anual previsto en el Presupuesto 2023 como meta.

"Por ahora no, esperamos que el plan de descender la curva que tuvo estos problemas pueda de alguna manera volver a la senda que estaba prevista. Esperamos mes a mes la inflación con todo lo que está sucediendo en Argentina y el mundo, cualquier variable, que no es la macroeconomía, todas esas variables no implican esta inflación, que tiene que ver con cuestiones estacionales, la sequía y los precios que no están regulados. Con eso solo no alcanza, hay que ver como confluyen el resto de las variables", añadió la vocera presidencial.