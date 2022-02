Sesiones ordinarias 2022: ¿de qué hablará Alberto Fernández en el discurso de apertura?

Además de la defensa de la reestructuración de la deuda tomada por el ex presidente Mauricio Macri en 2018, tema que Alberto Fernández intentará dar por cerrado, el Presidente hará una "rendición de cuentas" de los dos primeros años de gestión que tuvieron como prioridad la emergencia sanitaria y económica por la pandemia de coronavirus.

Aunque siempre puede cambiar a último momento, incluso dependerá de que Guzmán pueda llegar a un acuerdo antes del martes con el Staff técnico del FMI, el discurso que es escrito por el filósofo y asesor presidencial, Alejandro Grimson, tiene como ejes: las propuestas por cada ministerio, pero centradas fundamentalmente en "contener la inflación, impulsar el crecimiento y la producción y las exportaciones", anticiparon fuentes cercanas al primer mandatario.

Ahora, que parece alejarse el riesgo de una cuarta ola de la pandemia, el Presidente intentará poner fin a la emergencia sanitaria y económica, detallando el estado de situación de cada ministerio, y presentará proyectos concretos en Educación, Desarrollo Productivo, y Obras Públicas e infraestructura a desarrollar en este 2022 por cada ministerio y área de Gobierno.

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, admitió que este será "un 1° de marzo particular con la pandemia empezando a quedarse más atrás", aunque admitió que el Gobierno no la va a declarar por terminada hasta que no estar seguros que no aparecerán nuevas cepas ni nuevas olas de contagios.

Reconocen cerca del Presidene que sin duda lo más fuerte de la pandemia ha quedado atrás lo cual "es el momento para ir pensando en lo que no se pudo hacer en los dos primeros años de Gobierno, porque tuvo centrado en la prioridad de atender la emergencia de la pandemia".

"Además de la situación económica y los temas que se están resolviendo en este momento, el acuerdo con el FMI para refinanciar la deuda de Macri, los problemas con respecto a la contención de la inflación es una de las prioridades del gobierno este año", adelantó Cerruti.

También figuran en el borrador del discurso presidencial, distintas propuestas referidas a salud mental y crisis climática, y una rendición de cuentas del Presidente ante el Congreso de la nación y una propuesta de las grandes lineas para el año próximo.

En el inicio del período de sesiones ordinarias, es probable que el presidene solicite al Congreso el tratamiento de los 18 proyectos de ley presentados para tratar en sesiones extraordinarias, que por falta de consenso en el propio oficialismo, tras la renuncia de Máximo Kirchner a la jefatura del bloque de Diputados del Frente de Todos, terminó frenando la conformación de autoridades de 47 comisiones parlamentarias y el Congreso no pudo sesionar.