"Nadie entra y nadie sale": los videos del operativo policial en la casa de Icardi en medio del conflicto con Wanda

La conductora de Sálvese quien pueda (América TV) también precisó la cantidad de efectivos que participaron del operativo y explicó cómo se distribuyeron entre el interior y el exterior de la propiedad: "Alrededor de 8 o 10 policías entraron... y quedaron otros 10 en la puerta esperando".

Qué investiga la Justicia y por qué volvieron a la casa de Icardi

El procedimiento se produce después del escándalo del viernes 6 de noviembre, cuando Wanda Nara interrumpió las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe) y se dirigió a Nordelta tras recibir mensajes de su hija mayor en los que la menor habría pedido ayuda.

Según el parte policial que trascendió, la intervención comenzó a partir de un llamado al 911. La denuncia sostiene que la niña habría manifestado que su padre la golpeó y que tenía miedo. La situación terminó con la presencia de efectivos del Comando de Patrullas de Tigre, una ambulancia y la intervención de la Fiscalía especializada en Violencia de Género.

A partir de ese episodio, la Justicia inició actuaciones por presuntas lesiones y dispuso una medida cautelar que le prohíbe a Icardi acercarse a Francesca y mantener contacto con ella durante 45 días. La restricción también establece una distancia mínima de 300 metros respecto de la menor.

En las últimas horas, además, el futbolista consiguió la eximición de prisión, luego de que su defensa presentara un pedido ante el Juzgado de Garantías N.º 2 de Tigre. El juez Orlando Abel Díaz concedió el beneficio y estableció que Icardi deberá presentarse ante la Justicia dentro de los próximos cinco días.

Sin embargo, esa resolución no dejó sin efecto la prohibición de acercamiento ni la restricción de contacto con su hija.