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"Nadie entra y nadie sale": los videos del operativo policial en la casa de Icardi en medio del conflicto con Wanda

Yanina Latorre y otros periodistas mostraron las imágenes del fuerte despliegue policial en Nordelta, mientras crece la tensión entre Wanda Nara y Mauro Icardi.

8 nov 2026, 18:32
mauro icardi
mauro icardi

El escándalo judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi sigue creciendo y esta vez el foco volvió a estar puesto en la propiedad del futbolista en Nordelta. En medio de la investigación por presuntas lesiones leves agravadas contra su hija Francesca, varios efectivos policiales llegaron a La casa de los sueños y protagonizaron un importante despliegue que generó preocupación y repercusión en las redes sociales.

Las primeras imágenes las compartió la cuenta El Ejército de LAM en X. Junto a dos videos en los que se observa a varios policías frente a la propiedad, publicaron: "Cerrojo domiciliario en La casa de los sueños. Nadie entra y nadie sale. (Consigna policial)".

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La información también llegó a través de la periodista Naira Vecchio, quien escribió en la misma red social: "Allanamiento en la casa de Nordelta de Mauro Icardi por la investigación por lesiones leves agravadas hacia su hija".

En paralelo, Yanina Latorre aportó detalles del procedimiento a través de sus historias de Instagram y describió el movimiento que se produjo en el domicilio. Según su relato, varios patrulleros llegaron al lugar, los efectivos rodearon al futbolista y luego ingresaron a la vivienda. "Volviendo a La casa de los sueños: llegaron varios patrulleros, se bajaron alrededor de diez policías, Mauro salió, lo rodearon y entraron todos a la casa. Supongo que será el allanamiento", remarcó.

La conductora de Sálvese quien pueda (América TV) también precisó la cantidad de efectivos que participaron del operativo y explicó cómo se distribuyeron entre el interior y el exterior de la propiedad: "Alrededor de 8 o 10 policías entraron... y quedaron otros 10 en la puerta esperando".

Qué investiga la Justicia y por qué volvieron a la casa de Icardi

El procedimiento se produce después del escándalo del viernes 6 de noviembre, cuando Wanda Nara interrumpió las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe) y se dirigió a Nordelta tras recibir mensajes de su hija mayor en los que la menor habría pedido ayuda.

Según el parte policial que trascendió, la intervención comenzó a partir de un llamado al 911. La denuncia sostiene que la niña habría manifestado que su padre la golpeó y que tenía miedo. La situación terminó con la presencia de efectivos del Comando de Patrullas de Tigre, una ambulancia y la intervención de la Fiscalía especializada en Violencia de Género.

A partir de ese episodio, la Justicia inició actuaciones por presuntas lesiones y dispuso una medida cautelar que le prohíbe a Icardi acercarse a Francesca y mantener contacto con ella durante 45 días. La restricción también establece una distancia mínima de 300 metros respecto de la menor.

En las últimas horas, además, el futbolista consiguió la eximición de prisión, luego de que su defensa presentara un pedido ante el Juzgado de Garantías N.º 2 de Tigre. El juez Orlando Abel Díaz concedió el beneficio y estableció que Icardi deberá presentarse ante la Justicia dentro de los próximos cinco días.

Sin embargo, esa resolución no dejó sin efecto la prohibición de acercamiento ni la restricción de contacto con su hija.

     

 

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