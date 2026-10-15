En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
ATE
Diputados
Polémica

El secretario general de ATE llamó a ir a las casas de los diputados que no dieron quorum para tratar el DNU 70/23

El secretario general de ATE propuso organizarse para visitar a los legisladores en sus provincias y cuestionó a quienes no dieron quórum para debatir el DNU 70/2023.

Rodolfo Aguiar llamó a ir a las casas de los diputados y acusó a la oposición de pactar con Milei. (Foto: captura de pantalla)

Rodolfo Aguiar llamó a ir a las casas de los diputados y acusó a la oposición de pactar con Milei. (Foto: captura de pantalla)

El secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, generó polémica al llamar a ir a las casas de los diputados en sus provincias para reclamarles por sus decisiones en el Congreso. El dirigente sindical cuestionó a los legisladores que no dieron quórum para debatir el DNU 70/2023 y los acusó de mantener acuerdos políticos con el gobierno de Javier Milei.

Leé también Roberto García Moritán y Rodolfo Aguiar se cruzaron en A24: "Vos cometiste un delito"

“Son 3 o 4 diputados por provincia, son 3 o 4 casas. Nos organizamos y vamos”, afirmó Aguiar durante una entrevista con la radio Futurock, en la que también reclamó que los representantes que fueron elegidos por la oposición expliquen su postura frente al oficialismo.

“Hay que ir a poner en evidencia a los que fueron votados como oposición y están traicionando, están siendo cómplices de Milei”, sostuvo. En la misma línea, cuestionó a los diputados que no participaron de la sesión y aseguró: “Estamos frente a la malversación instantánea del voto”.

El secretario general de ATE cuestionó a quienes no dieron quórum para debatir el DNU 70/2023. (Foto: archivo)

El secretario general de ATE cuestionó a quienes no dieron quórum para debatir el DNU 70/2023. (Foto: archivo)

Las críticas de Aguiar a los diputados que no dieron quórum

Durante la entrevista en Futurock, Aguiar apuntó contra los legisladores que no bajaron al recinto y atribuyó sus ausencias a supuestos acuerdos con el Gobierno.

“No bajaron a votar porque ya cobraron”, afirmó. Luego agregó: “No votan a favor de Milei porque les da vergüenza pero no votan en contra porque ya arreglaron”.

El dirigente sindical también cuestionó los ingresos de los representantes y el impacto de sus decisiones en la población. “Cobran millones, nos están arruinando la vida”, expresó. Y sintetizó su interpretación de la situación parlamentaria con otra frase: “Si no hay quorum, hay pacto”.

Además, cuestionó a los representantes de Tucumán y al gobernador de esa provincia, al recordar la campaña electoral del año anterior. “Hay diputados de Tucumán cuyo gobernador en octubre el año pasado hizo una campaña diciendo que le iban a cortar la peluca al león, se le olvidaron las tijeras hoy”, ironizó.

La palabra de Aguiar

En diálogo con Nicolás Wiñazki y Nicolás Fioriti en el programa WiFi, Aguiar volvió a cuestionar al Gobierno y a los diputados que no dieron quórum en el Congreso.

“Acá hay un Gobierno que está actuando al margen de la Constitución Nacional”, sostuvo.

Consultado por la polémica que generaron sus declaraciones sobre los domicilios de los legisladores, el dirigente respondió con ironía que su intención había sido “poner en evidencia” a los diputados cuestionados. Además, aseguró que viajará personalmente para “hablar con los diputados en cada provincia”.

Sobre el resultado de la sesión parlamentaria, afirmó: “Lo de hoy demostró que cae el apoyo popular del Gobierno y vamos a tener un diciembre muy caliente”.

Aguiar también expresó su rechazo a la continuidad de la administración de Milei. “Desde el 9 de diciembre de 2023 que estoy esperando que este Gobierno se vaya”, manifestó.

Durante la entrevista, además, se refirió a su visita a Cristina Kirchner y describió el encuentro como positivo. “Fuimos a discutir sobre la nueva estatalidad, fue una reunión bastante positiva”, señaló.

El contexto de la polémica por el DNU 70/2023

Las declaraciones de Aguiar se produjeron en medio de la disputa política por el intento opositor de derogar el DNU 70/2023 en la Cámara de Diputados. La falta de quórum impidió iniciar el debate y profundizó los cuestionamientos de sectores opositores contra los legisladores que no asistieron.

En ese escenario, Aguiar reclamó explicaciones a los diputados de Unión por la Patria que tampoco estuvieron presentes y apuntó contra senadores y gobernadores a los que considera responsables de sostener la gobernabilidad del Gobierno.

En pocas palabras

  • ATE contra legisladores: El secretario general de ATE llamó a visitar las casas de diputados que no dieron quórum.
  • Cuestionamientos al Congreso: Rodolfo Aguiar acusó a legisladores de tener acuerdos políticos con el gobierno de Javier Milei.
  • Contexto de la polémica: Las declaraciones surgen por la fallida sesión para debatir el DNU 70/2023 en Diputados.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ATE Diputados Polémica Javier Milei Noticias A24
Notas relacionadas
Paro nacional de ATE: qué servicios se verán afectados el jueves por la huelga contra el DNU 70/23
La UBA respondió al Gobierno por los incidentes en la marcha universitaria y exigió que cumpla con la ley de financiamiento
Milei ratificó en Washington su apoyo a Israel y volvió a pronunciarse contra el antisemitismo: "Habrá tolerancia cero"

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar