El secretario general de ATE llamó a ir a las casas de los diputados que no dieron quorum para tratar el DNU 70/23

“No bajaron a votar porque ya cobraron”, afirmó. Luego agregó: “No votan a favor de Milei porque les da vergüenza pero no votan en contra porque ya arreglaron”.

El dirigente sindical también cuestionó los ingresos de los representantes y el impacto de sus decisiones en la población. “Cobran millones, nos están arruinando la vida”, expresó. Y sintetizó su interpretación de la situación parlamentaria con otra frase: “Si no hay quorum, hay pacto”.

Además, cuestionó a los representantes de Tucumán y al gobernador de esa provincia, al recordar la campaña electoral del año anterior. “Hay diputados de Tucumán cuyo gobernador en octubre el año pasado hizo una campaña diciendo que le iban a cortar la peluca al león, se le olvidaron las tijeras hoy”, ironizó.

La palabra de Aguiar

En diálogo con Nicolás Wiñazki y Nicolás Fioriti en el programa WiFi, Aguiar volvió a cuestionar al Gobierno y a los diputados que no dieron quórum en el Congreso.

“Acá hay un Gobierno que está actuando al margen de la Constitución Nacional”, sostuvo.

Consultado por la polémica que generaron sus declaraciones sobre los domicilios de los legisladores, el dirigente respondió con ironía que su intención había sido “poner en evidencia” a los diputados cuestionados. Además, aseguró que viajará personalmente para “hablar con los diputados en cada provincia”.

Sobre el resultado de la sesión parlamentaria, afirmó: “Lo de hoy demostró que cae el apoyo popular del Gobierno y vamos a tener un diciembre muy caliente”.

Aguiar también expresó su rechazo a la continuidad de la administración de Milei. “Desde el 9 de diciembre de 2023 que estoy esperando que este Gobierno se vaya”, manifestó.

Durante la entrevista, además, se refirió a su visita a Cristina Kirchner y describió el encuentro como positivo. “Fuimos a discutir sobre la nueva estatalidad, fue una reunión bastante positiva”, señaló.

El contexto de la polémica por el DNU 70/2023

Las declaraciones de Aguiar se produjeron en medio de la disputa política por el intento opositor de derogar el DNU 70/2023 en la Cámara de Diputados. La falta de quórum impidió iniciar el debate y profundizó los cuestionamientos de sectores opositores contra los legisladores que no asistieron.

En ese escenario, Aguiar reclamó explicaciones a los diputados de Unión por la Patria que tampoco estuvieron presentes y apuntó contra senadores y gobernadores a los que considera responsables de sostener la gobernabilidad del Gobierno.