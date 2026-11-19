En concreto, la iniciativa establece que los extranjeros no podrán superar el 15% de la titularidad de las tierras rurales. A su vez, fija que las personas físicas o jurídicas de una misma nacionalidad no podrán concentrar más del 30% de ese porcentaje.

El Senado avanzó durante una misma sesión con tres iniciativas vinculadas con la propiedad privada, el sistema de pensiones por discapacidad y la protección internacional de invenciones. (Foto: archivo)

También dispone un límite de mil hectáreas para la adquisición de tierras en zonas consideradas núcleo, una de las áreas de mayor productividad agropecuaria.

Por otra parte, el proyecto incorpora cambios vinculados con las expropiaciones y precisa los criterios que deben aplicarse para determinar qué bienes pueden ser declarados de utilidad pública.

El Senado convirtió en ley el nuevo régimen de pensiones por discapacidad

Durante la misma sesión, la Cámara alta aprobó la ley de discapacidad y convirtió en ley el proyecto que establece un nuevo marco para las pensiones no contributivas. La iniciativa obtuvo 71 votos afirmativos, ninguno en contra y ninguna abstención.

La norma contempla una prestación equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio y mantiene al Certificado Único de Discapacidad (CUD) como instrumento para acceder al beneficio.

Por unanimidad, el Senado convirtió en ley el proyecto que establece un nuevo régimen de pensiones por discapacidad. (Foto: captura de pantalla)

Además, establece un nomenclador común para las prestaciones y permite compatibilizar el cobro de la pensión con un empleo registrado, siempre que los ingresos del beneficiario no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.

El texto también prevé cobertura de salud a través del Programa Incluir Salud, partidas presupuestarias específicas para financiar el sistema y mecanismos de compensación del Tesoro en caso de que los recursos asignados resulten insuficientes.

La adhesión al tratado internacional de patentes

Otro de los proyectos aprobados por el Senado fue la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). La iniciativa fue convertida en ley con 47 votos a favor, 22 en contra y ninguna abstención.

El acuerdo internacional busca simplificar los procedimientos para solicitar protección de invenciones en distintos países, mediante un mecanismo que facilita la presentación de solicitudes de patentes en el exterior.

La incorporación al tratado forma parte de los compromisos asumidos por el Gobierno en el entendimiento comercial con Estados Unidos. También está contemplada en los acuerdos entre el Mercosur y la Unión Europea, así como en los convenios con el bloque europeo de libre comercio EFTA.