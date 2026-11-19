Cómo fue el cruce entre Wanda Nara y la China Suárez en las redes sociales

La discusión que mencionó Colosimo tuvo lugar frente a la propiedad de Mauro Icardi en Nordelta. El episodio ocurrió el 6 de noviembre, pero tomó estado público días después, cuando se difundieron imágenes del enfrentamiento. Tras la circulación del video, Wanda sostuvo que estaba editado y que faltaban partes de la conversación.

El sábado 14 de noviembre, la pelea continuó en Instagram. La China publicó una serie de historias en las que respondió a los insultos que se escuchaban en la grabación y cuestionó a Wanda por sus dichos. La conductora también salió al cruce con publicaciones en las que apuntó contra la actriz y hasta deslizó que Mauro Icardi habría estado detrás de algunos de sus mensajes.

Al volver sobre el cruce, Nora fue contundente: "No, yo sabés lo que vi, dije: 'Qué pena'. Qué distracción. Me imaginé que se iban a agarrar por ese lado, con esta pavada ahora de que quieren un botón o que quieren una denuncia, una perimetral, porque ella le va a pegar. Wanda no le va a pegar a nadie, Martín no le va a pegar a nadie. Esos términos no me gustaron porque yo no me manejo así, no me dirijo. Y me parece que tenían toda la de ganar, pero lógico, también son sanguíneos", concluyó.